Grießschnitten mit Rhabarberragout

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Den Rhabarber schälen und in nicht allzu kleine Stücke schneiden. Weißwein, eine Prise Zimt und Zucker aufkochen. Den Rhabarber darin bissfest kochen - er darf auf keinen Fall zerfallen. Den Rhabarber aus dem Sud heben und beiseitestellen. Etwas Speisestärke in wenig kaltem

Wasser auflösen und den kochenden Sud damit binden. Die Rhabarberstückchen wieder in den Sud geben.