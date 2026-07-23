Rahmlinsen mit Schweinsfischerl

1 Lauch, Sellerie und Karotte in feine Streifen schneiden. Die Schalotte

fein hacken. Die Orangenschale mit einem Zestenreißer abschälen. Den Saft auspressen. Paradeismark, Gemüse und Schalotte in etwas Butter und Olivenöl anschwitzen. Die Linsen dazugeben. Andünsten.

Mit Hühnersuppe aufgießen. Kochen lassen, bis die Linsen weich sind, das kann 30 bis 50 Minuten dauern.

2 Nach 20 Minuten den Orangensaft dazugießen, gegen Ende der Kochzeit mit Obers aufgießen und etwas einkochen lassen. Mit Salz, Pfeffer, etwas Balsamicoessig und Orangenzesten würzen. Das Fleisch in

acht Medaillons teilen. Olivenöl mit Thymian erhitzen. Das Fleisch dünn mit Senf bestreichen und auf beiden Seiten anbraten.