Kleine Zeitung Logo
Suche
Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.

Rahmlinsen mit Schweinsfischerl

Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 13. Mai 2022

Symbolbild
Symbolbild
Gesamtzeit:1 std 40 minVorbereitungszeit:10 minKochzeit:1 std 30 min

Zutaten 

  • 60 dag Schweinsfilet
  • Dijon-Senf
  • Olivenöl
  • Kalbsfond
  • evtl. Weißwein
  • 0,5 Bund Thymian
  • 0,5  Stange Lauch
  • 20 dag Berglinsen
  • 5 dag Sellerie
  • 1 Karotte
  • Balsamicoessig
  • 0,5 l Hühnersuppe
  • 1 EL Paradeismark
  • 2 Schalotten
  • 1 Bioorange
  • 2 dl Schlagobers
  • Butter
  • Salz
  • Pfeffer

Zubereitung

  1. 1

    Lauch, Sellerie und Karotte in feine Streifen schneiden. Die Schalotte
    fein hacken. Die Orangenschale mit einem Zestenreißer abschälen. Den Saft auspressen. Paradeismark, Gemüse und Schalotte in etwas Butter und Olivenöl anschwitzen. Die Linsen dazugeben. Andünsten.
    Mit Hühnersuppe aufgießen. Kochen lassen, bis die Linsen weich sind, das kann 30 bis 50 Minuten dauern.

  2. 2

    Nach 20 Minuten den Orangensaft dazugießen, gegen Ende der Kochzeit mit Obers aufgießen und etwas einkochen lassen. Mit Salz, Pfeffer, etwas Balsamicoessig und Orangenzesten würzen. Das Fleisch in
    acht Medaillons teilen. Olivenöl mit Thymian erhitzen. Das Fleisch dünn mit Senf bestreichen und auf beiden Seiten anbraten.

  3. 3

    Salzen und pfeffern. Aus der Pfanne heben. Den Bratensatz mit etwas Weißwein loskochen. Mit wenig Kalbsfond aufgießen. Das Fleisch wieder in die Pfanne geben und fertig garen.

Wollen Sie noch weiter gustieren?

Einen Überblick über unsere Dagobert-Rezepte finden Sie hier:

Dagobert-Rezepte
© Spencer Davis
Dagobert-Rezepte