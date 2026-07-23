Rhabarberkuchen

1 Aus Mehl, Salz, klein geschnittener Butter, Zucker, Dotter und 1 EL Milch einen Mürbteig zubereiten. Mindestens eine halbe Stunde im Kühlschrank rasten lassen. Den Rhabarber schälen und in kurze Stücke schneiden. Die Biskotten fein zerbröseln. Ein Drittel davon mit 1 EL Butter und 1 EL Zucker zu Streuseln verarbeiten.

2 Den Teig zu zwei runden Teigplatten ausrollen. Das gelingt am besten, wenn Sie ihn zum Auswalken zwischen zwei bemehlte Folien legen.

Eine Obstkuchenform mit Butter ausstreichen. Den Boden mit einer

Teigplatte auslegen. Einen Rand hochziehen. Die Biskottenbrösel auf den Teigboden streuen.