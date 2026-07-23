Hollerblütensirup

1

Die Zitrone waschen, trocken reiben und in Scheiben schneiden. Mit 3 dl Wasser und Zucker aufkochen. Kochen lassen, bis sich der Zucker gelöst hat. Die Holunderblüten von den Stielen zupfen und in ein schmales, hohes Gefäß geben. Mit dem kochenden Sirup übergießen.

Die Zitronenscheiben ebenfalls dazugeben.