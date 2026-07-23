Hollerblütensirup
Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 17. Mai 2022
Zutaten für eine kleine Portion
- 10 Holunderblütendolden
- 1 Bio-Zitrone
- 30 dag Zucker
- 3 dl Wasser
Zubereitung kleine Menge
- 1
Die Zitrone waschen, trocken reiben und in Scheiben schneiden. Mit 3 dl Wasser und Zucker aufkochen. Kochen lassen, bis sich der Zucker gelöst hat. Die Holunderblüten von den Stielen zupfen und in ein schmales, hohes Gefäß geben. Mit dem kochenden Sirup übergießen.
Die Zitronenscheiben ebenfalls dazugeben.
- 2
Zugedeckt an einem kühlen Ort zwei Tage durchziehen lassen.
Durch einen Filter gießen und in eine Flasche füllen
Zutaten für eine größere Menge
- 50 Holunderblütendolden
- 4 kg Zucker
- 4 Bio-Orangen
- 2 Bio-Zitronen
- 2 l Wasser
- 5 dag Zitronensäure
Zubereitung größere Menge
- 1
Wasser und Zucker kochen, bis der Sirup klar ist. Orangen und Zitronen wie oben beschrieben vorbereiten. Mit dem Sirup aufkochen, in etwas Sirup die Zitronensäure auflösen. Die Zitronensäure macht den Sirup haltbarer.
- 2
Die Holunderblüten von den Stielen zupfen und in ein großes Gefäß geben. Zugedeckt vier Tage stehen lassen. Abseihen und in Flaschen füllen.
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