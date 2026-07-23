Bällchen aus Schafkäse mit Gröstl aus Bärlauch, Grapefruit und Radieschen
Optimal als Fingerfood sind diese Schafkäse-Bällchen und passen durch ihre Leichtigkeit perfekt in den Frühling. Die Kombination aus Bärlauch, Grapefruit und Radieschen sorgt für den erfrischenden Kick.
Zutaten für die Bällchen
- 150 g Feta
- 1 TL Honig
- 1 Stk. Zitrone (Abrieb davon)
- 1 Schote(n) Chili (klein gehackt)
- 1 Bund Schnittlauch (in Ringe geschnitten)
- 4 Scheibe/n Pumpernickel Brot
- Salz
- Pfeffer
Zutaten für das Gröstl
- 5 Stk. Erdäpfel
- 1 Bund Bärlauch (ca. 100g)
- 5 Stk. Radieschen
- 1 Stk. Grapefruits (rosa)
- 1 Stk. Schalotte
- 1 EL Honig
- Olivenöl
Zubereitung
- 1
Für die Schafskäsebällchen mit Bärlauch-Grapefruit-Radieschen Gröstl erst die Bällchen zubereiten. Dafür das Brot in einer Küchenmaschine fein zermahlen.
- 2
Fetakäse mit den Fingern fein zerdrücken, mit Zitronenabrieb, Chili, Honig und etwas Salz und Pfeffer gut abschmecken.
- 3
Aus dem Käse kleine Bällchen formen und in den Brotbröseln wälzen.
Für das Bärlauch-Grapefruit-Radieschen Gröstl Erdäpfel schälen, in kleine Würfel schneiden und in Salzwasser bissfest kochen.
- 4
Schalotten schälen und in kleine Würfel schneiden, Radieschen vierteln, Bärlauch in grobe Stücke schneiden, Blutorange schälen und Filets herausschneiden.
- 5
Radieschen ebenfalls dazu geben und weitere 4 bis 5 Minuten anbraten. Am Schluss Bärlauch und Grapefruitfilets untermengen und kurz durchschwenken.
- 6
In einem tiefen Teller die Schafskäsebällchen mit Bärlauch-Grapefruit-Radieschen Gröstl anrichten und servieren.
Tipp
In einer Pfanne etwas Olivenöl erhitzen (ca. 5 EL). Schalotten, Honig und Erdäpfel dazu geben und 2 Minuten anbraten.Die Schafskäsebällchen mit Bärlauch-Grapefruit-Radieschen-Gröstl schmecken am besten, wenn sie frisch zubereitet sind und das Gröstl noch leicht warm ist.
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