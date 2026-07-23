Bällchen aus Schafkäse mit Gröstl aus Bärlauch, Grapefruit und Radieschen

1 Für die Schafskäsebällchen mit Bärlauch-Grapefruit-Radieschen Gröstl erst die Bällchen zubereiten. Dafür das Brot in einer Küchenmaschine fein zermahlen.

2 Fetakäse mit den Fingern fein zerdrücken, mit Zitronenabrieb, Chili, Honig und etwas Salz und Pfeffer gut abschmecken.

3 Aus dem Käse kleine Bällchen formen und in den Brotbröseln wälzen.

Für das Bärlauch-Grapefruit-Radieschen Gröstl Erdäpfel schälen, in kleine Würfel schneiden und in Salzwasser bissfest kochen.

4 Schalotten schälen und in kleine Würfel schneiden, Radieschen vierteln, Bärlauch in grobe Stücke schneiden, Blutorange schälen und Filets herausschneiden.

5 Radieschen ebenfalls dazu geben und weitere 4 bis 5 Minuten anbraten. Am Schluss Bärlauch und Grapefruitfilets untermengen und kurz durchschwenken.