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Bällchen aus Schafkäse mit Gröstl aus Bärlauch, Grapefruit und Radieschen

Optimal als Fingerfood sind diese Schafkäse-Bällchen und passen durch ihre Leichtigkeit perfekt in den Frühling. Die Kombination aus Bärlauch, Grapefruit und Radieschen sorgt für den erfrischenden Kick.

© ichkoche.at/Blanka Kefer
Gesamtzeit:55 minVorbereitungszeit:25 minKochzeit:30 min

Zutaten für die Bällchen

  • 150 g Feta
  • 1 TL Honig
  • 1 Stk. Zitrone (Abrieb davon)
  • 1 Schote(n) Chili (klein gehackt)
  • 1 Bund Schnittlauch (in Ringe geschnitten)
  • 4 Scheibe/n Pumpernickel Brot
  • Salz
  • Pfeffer

Zutaten für das Gröstl

  • 5 Stk. Erdäpfel
  • 1 Bund Bärlauch (ca. 100g)
  • 5 Stk. Radieschen
  • 1 Stk. Grapefruits (rosa)
  • 1 Stk. Schalotte
  • 1 EL Honig
  • Olivenöl

Zubereitung

  1. 1

    Für die Schafskäsebällchen mit Bärlauch-Grapefruit-Radieschen Gröstl erst die Bällchen zubereiten. Dafür das Brot in einer Küchenmaschine fein zermahlen.

  2. 2

    Fetakäse mit den Fingern fein zerdrücken, mit Zitronenabrieb, Chili, Honig und etwas Salz und Pfeffer gut abschmecken.

  3. 3

    Aus dem Käse kleine Bällchen formen und in den Brotbröseln wälzen.
    Für das Bärlauch-Grapefruit-Radieschen Gröstl Erdäpfel schälen, in kleine Würfel schneiden und in Salzwasser bissfest kochen.

  4. 4

    Schalotten schälen und in kleine Würfel schneiden, Radieschen vierteln, Bärlauch in grobe Stücke schneiden, Blutorange schälen und Filets herausschneiden.

  5. 5

    Radieschen ebenfalls dazu geben und weitere 4 bis 5 Minuten anbraten. Am Schluss Bärlauch und Grapefruitfilets untermengen und kurz durchschwenken.

  6. 6

    In einem tiefen Teller die Schafskäsebällchen mit Bärlauch-Grapefruit-Radieschen Gröstl anrichten und servieren.

Tipp

In einer Pfanne etwas Olivenöl erhitzen (ca. 5 EL). Schalotten, Honig und Erdäpfel dazu geben und 2 Minuten anbraten.Die Schafskäsebällchen mit Bärlauch-Grapefruit-Radieschen-Gröstl schmecken am besten, wenn sie frisch zubereitet sind und das Gröstl noch leicht warm ist.

Für alle Gemüsefans: hier gibt es weitere tolle Rezepte in denen Radieschen den Ton angeben.

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