Böhmische Dalken mit Rhabarberkompott
Eine tolle und vor allem einfache Nachspeise für den Frühling: Dalken ähneln fluffigen, kleinen Pancakes und werden in diesem Rezept mit Powidl, Topfencreme und Kompott serviert.
Zutaten für den Teig
- 2 Eier
- 1 Prise Salz
- 8 g Germ (frisch)
- 250 ml Milch (lauwarm)
- 50 g Staubzucker
- 1 Zitrone (Schale)
- 1 TL Vanillezucker
- 150 g Mehl (glatt)
- 1 Schuss Rum
- Butter (zum Backen)
Zutaten für die Füllung
- 150 g Topfen
- 0,5 Zitrone (Saft)
- 30 g Staubzucker
- 100 g Powidl
Zutaten für das Rhabarberkompott
- 500 g Rhabarber
- 1 Vanilleschote
- 125 g Zucker (braun)
- 125 ml Weißwein
- 502 ml Apfelsaft (oder Wasser)
Zubereitung
- 1
Rhabarber schälen und in ca. 5 mm dicke Scheiben schneiden.
Vanilleschote längs halbieren, mit dem Rhabarber und dem Zucker in einem Topf bei mittlerer Hitze etwas anrösten. Mit Weißwein und Wasser bzw. Apfelsaft aufgießen und zugedeckt einmal aufkochen lassen.
- 2
Vom Herd nehmen und zugedeckt weitere 10 Minuten ziehen lassen. Auskühlen lassen oder im Wasserbad kalt rühren.
- 3
Eiklar mit Salz zu festem Schnee schlagen.
- 4
Germ in der Milch auflösen, mit Dottern, Staubzucker, Zitronenschale, Vanillezucker und dem Mehl zu einem glatten Teig rühren. Schnee und Rum unterrühren und ca. 10 Minuten rasten lassen.
- 5
Topfen mit Zitronensaft und Staubzucker glatt rühren.
- 6
Die fertigen Dalken mit etwas Powidl und Topfencreme bestreichen und zu kleinen Türmchen zusammensetzen. Fertig.
Tipp
In einer erhitzten Pfanne etwas Butter schmelzen und mit einem Löffel kleine Dalken in die Pfanne setzen. Bei mittlerer Hitze braten, bis der Rand zu stocken beginnt. Umdrehen und ca. 1 Minute fertig backen. Vorgang mit dem restlichen Teig wiederholen.Falls Rhabarber gerade keine Saison hat, passt auch Apfel- oder Birnenkompott dazu.
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