Böhmische Dalken mit Rhabarberkompott

Tipp

In einer erhitzten Pfanne etwas Butter schmelzen und mit einem Löffel kleine Dalken in die Pfanne setzen. Bei mittlerer Hitze braten, bis der Rand zu stocken beginnt. Umdrehen und ca. 1 Minute fertig backen. Vorgang mit dem restlichen Teig wiederholen.Falls Rhabarber gerade keine Saison hat, passt auch Apfel- oder Birnenkompott dazu.