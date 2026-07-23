Räuchersaibling auf Linsensalat

1 Die Linsen einweichen. Die Schalotte fein hacken und in etwas Öl

andünsten. Die abgetropften Linsen dazugeben. Mit etwas Suppe aufgießen. Kochen, bis die Linsen weich sind. Gegen Ende der Kochzeit den Schlagrahm dazugeben. Die Flüssigkeit sollte, wenn die Linsen gar sind, fast ganz verkocht sein.

2 Das Wurzelwerk in feine Streifen schneiden. In Salzwasser blanchieren. Salz, Pfeffer, Piment, wenig Balsamico und Walnussöl verrühren und mit dem Gemüse unter die lauwarmen Linsen mengen. Die Saiblingsfilets salzen. Alufolie auf den Boden eines Topfes mit Siebeinsatz legen.