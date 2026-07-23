Rhabarberstrudel
Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 20. Mai 2022
Zutaten für den Teig
- 0,3 kg Mehl
- 3 EL Öl
- 125 ml kaltes Wasser
- 1 Prise Salz
Zutaten für die Fülle
- 1,5 kg Rhabarber
- 10 dag Butter
- 10 dag Zwieback
- 20 dag Makronen
- 5 dag Grieß
- 20 dag Erdbeermarmelade
- 1 unbehandelte Zitrone
- Staubzucker
Zubereitung
- 1
Aus Mehl, Öl, Wasser und Salz einen glatten Teig kneten. Zugedeckt
eine gute halbe Stunde rasten lassen. Den Rhabarber in ca. 3 cm lange
Stücke schneiden. Den Zwieback und die Makronen in der Küchenmaschine oder mit dem Nudelwalker zerbröseln.
Die Zitronenschale abreiben. Die Butter schmelzen.
- 2
Den Strudelteig auf eine Größe von etwa 40 x 50 cm ausziehen.
Die Hälfte der Butter auf den Teig streichen. Grieß daraufstreuen.
Marmelade, Rhabarber und Zitronenschale vermischen und mit den Zwieback-Makronen- Bröseln auf dem Teig verteilen.
- 3
Den Strudel aufrollen. Mit der Nahtstelle nach unten auf ein befettetes Blech legen. Bei 200 Grad im vorgeheizten Rohr eine knappe Dreiviertelstunde backen. Mit der restlichen Butter bestreichen.
Mit Staubzucker bestreuen. Den Strudel lauwarm servieren.
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