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Rhabarberstrudel

Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 20. Mai 2022

Symbolbild
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Gesamtzeit:1 std 50 minVorbereitungszeit:10 minKochzeit:1 std 10 min

Zutaten für den Teig

  • 0,3 kg Mehl
  • 3 EL Öl
  • 125 ml kaltes Wasser
  • 1 Prise Salz

Zutaten für die Fülle

  • 1,5 kg Rhabarber
  • 10 dag Butter
  • 10 dag Zwieback
  • 20 dag Makronen
  • 5 dag Grieß
  • 20 dag Erdbeermarmelade
  • 1 unbehandelte Zitrone
  • Staubzucker

Zubereitung

  1. 1

    Aus Mehl, Öl, Wasser und Salz einen glatten Teig kneten. Zugedeckt
    eine gute halbe Stunde rasten lassen. Den Rhabarber in ca. 3 cm lange
    Stücke schneiden. Den Zwieback und die Makronen in der Küchenmaschine oder mit dem Nudelwalker zerbröseln.
    Die Zitronenschale abreiben. Die Butter schmelzen.

  2. 2

    Den Strudelteig auf eine Größe von etwa 40 x 50 cm ausziehen.
    Die Hälfte der Butter auf den Teig streichen. Grieß daraufstreuen.
    Marmelade, Rhabarber und Zitronenschale vermischen und mit den Zwieback-Makronen- Bröseln auf dem Teig verteilen.

  3. 3

    Den Strudel aufrollen. Mit der Nahtstelle nach unten auf ein befettetes Blech legen. Bei 200 Grad im vorgeheizten Rohr eine knappe Dreiviertelstunde backen. Mit der restlichen Butter bestreichen.
    Mit Staubzucker bestreuen. Den Strudel lauwarm servieren.

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Einen Überblick über unsere Dagobert-Rezepte finden Sie hier:

Dagobert-Rezepte
© Spencer Davis
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