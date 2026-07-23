Rhabarberstrudel

1 Aus Mehl, Öl, Wasser und Salz einen glatten Teig kneten. Zugedeckt

eine gute halbe Stunde rasten lassen. Den Rhabarber in ca. 3 cm lange

Stücke schneiden. Den Zwieback und die Makronen in der Küchenmaschine oder mit dem Nudelwalker zerbröseln.

Die Zitronenschale abreiben. Die Butter schmelzen.

2 Den Strudelteig auf eine Größe von etwa 40 x 50 cm ausziehen.

Die Hälfte der Butter auf den Teig streichen. Grieß daraufstreuen.

Marmelade, Rhabarber und Zitronenschale vermischen und mit den Zwieback-Makronen- Bröseln auf dem Teig verteilen.