Marsalahendl

1 Das Hendl in zehn bis zwölf Stücke teilen. Salzen und pfeffern. In Mehl wenden. Zwiebel, Karotte und Sellerie in kleine Stücke schneiden. Den Rohschinken in dünne, kurze Streifen schneiden. 2 EL Butter und 2 EL Öl zerlassen und die Fleischstücke darin anbraten. Aus dem Topf heben und warm stellen.

2 Im Bratenfett das Gemüse anrösten. Eventuell noch 1 bis 2 EL Butter

dazugeben. Den Schinken untermengen. Kurz durchrösten und mit Marsala ablöschen. Die Fleischstücke auf das Gemüse setzen.

Zugedeckt bei Mittelhitze eine gute halbe Stunde dünsten lassen.