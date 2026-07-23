Erdbeermousse mit Oberscreme

1 Die Gelatine nach Vorschrift einweichen. 40 dag Erdbeeren mit 1 EL Zucker (wenn die Erdbeeren nicht besonders süß sind, etwas mehr nehmen!), 2 EL Orangenlikör und 2 EL Limettensaft pürieren.

Die Gelatine tropfnass mit 2 EL Orangensaft bei wenig Hitze auflösen.

Unter das Erdbeerpüree mengen und kalt stellen.

2 Wenn das Püree fest zu werden beginnt, die Eier trennen. Die Eiklar

mit einer Prise Salz zu steifem Schnee schlagen. 1/8 l Schlagobers mit 1 EL Zucker halbfest schlagen. Zuerst den Schnee, dann das Obers vorsichtig mit dem Schneebesen unter das Erdbeerpüree ziehen.