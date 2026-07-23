Bauernbrot überbacken mit einem Dip aus Avocado und Ei
Manchmal ist weniger einfach mehr: Resches Brot mit geschmolzenem Camembert und dazu ein Dip. Außerdem liefern Avocados gesunde ungesättigte Fettsäuren, die sogar beim Abnehmen helfen.
Zutaten
- 2 Eier
- 2 Avocado
- Olivenöl
- Koriander
- 1 Zitrone (Abrieb und Saft)
- 0,5 TL Chili (getrocknet)
- 4 Scheibe/n Bauernbrot
- 200 g Camembert
- Salz
- Pfeffer
Zubereitung
- 1
Eier für 12 Minuten kochen, kalt abschrecken und fein hacken.
Avocados schälen, Kern entfernen und das Fruchtfleisch mit einer Gabel zerdrücken.
- 2
Mit den gehackten Eiern, Olivenöl, gehacktem Koriander, Zitronensaft und -schale, Chili, Salz und Pfeffer würzen.
- 3
Brotscheiben kurz toasten oder anbraten.
- 4
Camembert in Scheiben schneiden und die Brote großzügig (leicht über den Rand hinaus) belegen.
Tipp
Gratinieren, bis der Käse Farbe annimmt. Brote in Stücke schneiden.
Zusammen mit dem Dip servieren.Das Rezept kann auch mit anderen, gut schmelzenden Käsesorten zubereitet werden.
Sie können dafür auch übrig gebliebene, hart gekochte Eier verwenden.
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