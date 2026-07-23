Schweinsrouladen

1 Die Semmel in sehr kleine Würfel schneiden. Schalotte und Knoblauch

fein hacken und in wenig Öl anschwitzen. Zu den Semmelwürfeln geben. Nun noch Milch und Ei dazugeben. Alles behutsam vermengen.

Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Eine Viertelstunde ziehen lassen. Die Masse sollte eine streichfähige Konsistenz haben.

2 Das Fleisch zwischen zwei Klarsichtfolien plattieren. Salzen und pfeffern. Auf der Innenseite dünn mit Senf bestreichen. Die Fülle darauf verteilen. Das Fleisch zu Rouladen aufrollen. Mit Küchengarn binden.

Öl erhitzen. Das Fleisch rundherum anbraten. Aus der Pfanne heben.

Den Bratensatz mit Bier ablöschen. Etwas einkochen lassen.