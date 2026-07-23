Profiteroles mit Erdbeerschlag

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Butter mit 1/4 l Wasser und einer Prise Salz zum Kochen bringen. Mehl und Speisestärke dazugeben und unter ständigem Rühren so lange leicht kochen lassen, bis sich ein Knödel bildet. Den Topf von der Platte ziehen. Nach und nach die Eier unterrühren. Darauf achten, dass jedes Ei vollkommen mit dem Teig vermengt ist, bevor das nächste dazukommt.