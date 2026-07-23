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Gefüllte Schweinsbrust

Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 4. Juni 2022.

Symbolbild gefüllte Schweinsbrust
Symbolbild gefüllte Schweinsbrust
Gesamtzeit:3 std 10 minVorbereitungszeit:5 minKochzeit:2 std 50 min

Gefüllte Schweinsbrust

Zutaten

  • 2 kg Schweinsbrust mit Schwarte, ausgelöst und eine Tasche eingeschnitten
  • 20 dag  Semmeln vom Vortag
  • 51 dag Erbsen, ausgelöst
  • 2 Schalotten
  • 1 Bund Petersilie
  • 2 Eier
  • 2 dl Milch
  • Öl
  • Muskatnuss
  • Kümmel
  • Knoblauch
  • Salz
  • Pfeffer

Zubereitung

  1. 1

    Zweifingerhoch Wasser, mit Salz und Kümmel gewürzt, aufkochen. Das Fleisch mit der Schwarte nach unten einlegen. Einige Minuten kochen, abtropfen lassen. Mit einem scharfen Messer kreuzweise einschneiden. Den Kochsud aufheben. Die Erbsen blanchieren. Die Semmeln klein würfeln. Gehackte Schalotten und Petersilie in Öl anschwitzen.

  2. 2

    Die Milch erwärmen. Schalotten, Milch, Erbsen und Eier mit den Semmelwürfeln vermengen. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Eine Viertelstunde ziehen lassen. Das Fleisch innen
    und außen mit Salz, Pfeffer, Kümmel und Knoblauch würzen.
    Mit Semmelmasse füllen und die Tasche gut verschließen. Mit der
    Schwarte nach unten anbraten.

  3. 3

    Wenden. Die Unterseite ebenfalls anbraten. Mit etwas Kochsud untergießen. Im 160 Grad heißen Backrohr zwei Stunden braten.
    Immer wieder mit Bratensaft begießen. Wenn nötig, noch etwas Kochsud dazugießen. Vor dem Aufschneiden bei 60 bis 80 Grad eine Viertelstunde rasten lassen.

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Einen Überblick über unsere Dagobert-Rezepte finden Sie hier:

Dagobert-Rezepte
© Spencer Davis
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