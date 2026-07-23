Gefüllte Schweinsbrust

1 Zweifingerhoch Wasser, mit Salz und Kümmel gewürzt, aufkochen. Das Fleisch mit der Schwarte nach unten einlegen. Einige Minuten kochen, abtropfen lassen. Mit einem scharfen Messer kreuzweise einschneiden. Den Kochsud aufheben. Die Erbsen blanchieren. Die Semmeln klein würfeln. Gehackte Schalotten und Petersilie in Öl anschwitzen.

2 Die Milch erwärmen. Schalotten, Milch, Erbsen und Eier mit den Semmelwürfeln vermengen. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Eine Viertelstunde ziehen lassen. Das Fleisch innen

und außen mit Salz, Pfeffer, Kümmel und Knoblauch würzen.

Mit Semmelmasse füllen und die Tasche gut verschließen. Mit der

Schwarte nach unten anbraten.