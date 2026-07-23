Schokolade-Erdbeer-Terrine

1 Etwa 15 kleine Erdbeeren entstielen und beiseite legen. Die restlichen Erdbeeren mit etwas Zucker pürieren. Mit Orangenlikör abschmecken.

2 Die Schokolade klein hacken und über Dunst schmelzen. Die zimmerwarme Butter mit dem Kakaopulver cremig rühren. Die etwas abgekühlte Schokolade dazugeben und so lange rühren, bis eine cremige Masse entsteht.

3 2 EL Zucker mit 2 EL Wasser zu einem Sirup kochen. Die Dotter verrühren und unter kräftigem Schlagen den Sirup untermengen. Kalt schlagen und unter die Schokocreme rühren. Das Obers steif schlagen und unterheben.

4 Eine Terrinenform mit Folie auslegen. Die Hälfte der Schokocreme einfüllen. Die Erdbeeren darauf setzen und mit der restlichen Creme

zudecken.