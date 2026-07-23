Schokolade-Erdbeer-Terrine
Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 03. Juni 2022.
Schokolade-Erdbeer-Terrine
Zutaten
- 12 dag Bitterschokolade
- 10 dag Butter
- 4 Dotter
- 4 dag Kakaopulver
- 0,3 l Schlagobers
- 0,5 kg Erdbeeren
- Orangenlikör
- Zucker
Zubereitung
- 1
Etwa 15 kleine Erdbeeren entstielen und beiseite legen. Die restlichen Erdbeeren mit etwas Zucker pürieren. Mit Orangenlikör abschmecken.
- 2
Die Schokolade klein hacken und über Dunst schmelzen. Die zimmerwarme Butter mit dem Kakaopulver cremig rühren. Die etwas abgekühlte Schokolade dazugeben und so lange rühren, bis eine cremige Masse entsteht.
- 3
2 EL Zucker mit 2 EL Wasser zu einem Sirup kochen. Die Dotter verrühren und unter kräftigem Schlagen den Sirup untermengen. Kalt schlagen und unter die Schokocreme rühren. Das Obers steif schlagen und unterheben.
- 4
Eine Terrinenform mit Folie auslegen. Die Hälfte der Schokocreme einfüllen. Die Erdbeeren darauf setzen und mit der restlichen Creme
zudecken.
- 5
Zwei Stunden im Kühlschrank rasten lassen. Die Terrine stürzen und in
Scheiben schneiden. Mit Erdbeersauce servieren. Eventuell noch geschlagenes Obers dazu reichen.
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