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Kalbsleber auf Rucolasalat

Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 09. Juni 2022.

Saftiges Fleisch kombiniert mit knackigem Salat
© Tomas Trajan on Unsplash
Saftiges Fleisch kombiniert mit knackigem Salat
Gesamtzeit:35 min

Zutaten

  • 10 dag Rucola
  • 20 dag Kalbsleber
  • 5 dag Schinkenspeck, in dünnen Scheiben
  • 1 kleiner Apfel
  • 8 Kirschparadeiser
  • 2 EL Zitronensaft
  • 1 milde Zwiebel
  • Weißweinessig
  • alter Balsamicoessig
  • Butter
  • Öl
  • Olivenöl
  • Salz
  • Pfeffer

Zubereitung

  1. 1

    Den Apfel schälen und in schmale Spalten schneiden. Sofort mit Zitronensaft beträufeln, damit er nicht braun wird.

  2. 2

    Die Zwiebel in dünne Ringe schneiden. Speck und Leber in schmale Streifen schneiden. Den Rucola putzen, waschen und trocken schleudern. Die Kirschparadeiser halbieren.

  3. 3

    Aus 2 EL Essig, Salz, Pfeffer und 5 EL Olivenöl eine Vinaigrette rühren und über den Rucola gießen. Den Salat auf zwei Tellern anrichten. Die Kirschparadeiser daraufsetzen.

  4. 4

    Etwas Butter in einer kleinen Pfanne erhitzen. Die Apfelspalten darin anbraten. Mit einem Spritzer Balsamicoessig ablöschen.

  5. 5

    Eine Mischung aus Öl und Butter erhitzen. Leber, Speck und Zwiebel darin unter ständigem Wenden drei bis vier Minuten anrösten. Mit Salz und Pfeffer würzen.

  6. 6

    Apfelspalten und Leber auf dem Salat verteilen. Mit geröstetem Weißbrot servieren.

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Einen Überblick über unsere Dagobert-Rezepte finden Sie hier:

Dagobert-Rezepte
© Spencer Davis
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