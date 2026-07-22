Kalbsleber auf Rucolasalat
Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 09. Juni 2022.
Zutaten
- 10 dag Rucola
- 20 dag Kalbsleber
- 5 dag Schinkenspeck, in dünnen Scheiben
- 1 kleiner Apfel
- 8 Kirschparadeiser
- 2 EL Zitronensaft
- 1 milde Zwiebel
- Weißweinessig
- alter Balsamicoessig
- Butter
- Öl
- Olivenöl
- Salz
- Pfeffer
Zubereitung
- 1
Den Apfel schälen und in schmale Spalten schneiden. Sofort mit Zitronensaft beträufeln, damit er nicht braun wird.
- 2
Die Zwiebel in dünne Ringe schneiden. Speck und Leber in schmale Streifen schneiden. Den Rucola putzen, waschen und trocken schleudern. Die Kirschparadeiser halbieren.
- 3
Aus 2 EL Essig, Salz, Pfeffer und 5 EL Olivenöl eine Vinaigrette rühren und über den Rucola gießen. Den Salat auf zwei Tellern anrichten. Die Kirschparadeiser daraufsetzen.
- 4
Etwas Butter in einer kleinen Pfanne erhitzen. Die Apfelspalten darin anbraten. Mit einem Spritzer Balsamicoessig ablöschen.
- 5
Eine Mischung aus Öl und Butter erhitzen. Leber, Speck und Zwiebel darin unter ständigem Wenden drei bis vier Minuten anrösten. Mit Salz und Pfeffer würzen.
- 6
Apfelspalten und Leber auf dem Salat verteilen. Mit geröstetem Weißbrot servieren.
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