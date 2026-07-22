Kalbsleber auf Rucolasalat

1 Den Apfel schälen und in schmale Spalten schneiden. Sofort mit Zitronensaft beträufeln, damit er nicht braun wird.

2 Die Zwiebel in dünne Ringe schneiden. Speck und Leber in schmale Streifen schneiden. Den Rucola putzen, waschen und trocken schleudern. Die Kirschparadeiser halbieren.

3 Aus 2 EL Essig, Salz, Pfeffer und 5 EL Olivenöl eine Vinaigrette rühren und über den Rucola gießen. Den Salat auf zwei Tellern anrichten. Die Kirschparadeiser daraufsetzen.

4 Etwas Butter in einer kleinen Pfanne erhitzen. Die Apfelspalten darin anbraten. Mit einem Spritzer Balsamicoessig ablöschen.

5 Eine Mischung aus Öl und Butter erhitzen. Leber, Speck und Zwiebel darin unter ständigem Wenden drei bis vier Minuten anrösten. Mit Salz und Pfeffer würzen.