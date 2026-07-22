Knusprige Erdbeer Vanille Tarte

Die Foodbloggerin cookingCatrin stellt Ihnen hier neue, kreative Rezeptideen vor!

Die mehrfach ausgezeichnete Foodbloggerin Catrin Ferrari-Brunnenfeld, besser bekannt als cookingCatrin, stellt hier ihre Rezepte vor. Jeden zweiten Freitag finden Sie hier neue, kreative Rezeptideen, mit einfacher Video-Anleitung vom Profi.



Sommergebäck



In cookingCatrin's Kuchl weht nun endlich wieder ein sommerfrischer Wind. Der Duft nach frischen Beeren und erntefrischem Gemüse liegt in der Luft. Die Erdbeer Vanille Tarte passt perfekt zur Erdbeer-Zeit und macht den Anfang einer bunten Vielfalt an Sommerrezepten. Dieses Rezept darf bei keinem Sommerkaffee und Kuchen fehlen!

Für den Mürbteig 250 g Dinkel-Vollkornmehl

Dinkel-Vollkornmehl 2 Eier 150 g kalte Butter

kalte Butter 1 Schuss eiskaltes Wasser

Für die Fülle 150 g Topfen

Topfen 200 g Vanillejoghurt

Vanillejoghurt 2 Pck. Vanillezucker

Vanillezucker 2 Eier 250 g Erdbeeren

Erdbeeren 1 dünne Schnitte Butter oder etwas Öl

dünne Schnitte Butter oder etwas Öl 3 EL Popcornmais

Popcornmais 2 EL flüssiges Karamell

Die komplette Anleitung finden Sie im Video oder auf cookingcatrin.at