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Die mehrfach ausgezeichnete Foodbloggerin Catrin Ferrari-Brunnenfeld, besser bekannt als cookingCatrin, stellt hier ihre Rezepte vor. Jeden zweiten Freitag finden Sie hier neue, kreative Rezeptideen, mit einfacher Video-Anleitung vom Profi.
Knusprige Erdbeer Vanille Tarte
Die Foodbloggerin cookingCatrin stellt Ihnen hier neue, kreative Rezeptideen vor!
Die mehrfach ausgezeichnete Foodbloggerin Catrin Ferrari-Brunnenfeld, besser bekannt als cookingCatrin, stellt hier ihre Rezepte vor. Jeden zweiten Freitag finden Sie hier neue, kreative Rezeptideen, mit einfacher Video-Anleitung vom Profi.
Sommergebäck
In cookingCatrin's Kuchl weht nun endlich wieder ein sommerfrischer Wind. Der Duft nach frischen Beeren und erntefrischem Gemüse liegt in der Luft. Die Erdbeer Vanille Tarte passt perfekt zur Erdbeer-Zeit und macht den Anfang einer bunten Vielfalt an Sommerrezepten. Dieses Rezept darf bei keinem Sommerkaffee und Kuchen fehlen!
Für den Mürbteig
- 250 g Dinkel-Vollkornmehl
- 2 Eier
- 150 g kalte Butter
- 1 Schuss eiskaltes Wasser
Für die Fülle
- 150 g Topfen
- 200 g Vanillejoghurt
- 2 Pck. Vanillezucker
- 2 Eier
- 250 g Erdbeeren
- 1 dünne Schnitte Butter oder etwas Öl
- 3 EL Popcornmais
- 2 EL flüssiges Karamell
Die komplette Anleitung finden Sie im Video oder auf cookingcatrin.at