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Paprikaschoten im Speckmantel mit Salbei

Heute gibt es eine einfache Abwandlung von Omas gefülltem Paprika. Das Rezept gelingt auf dem Grill oder im Backofen. Der Clou: milder Frischkäse, würziger Speck und frische Paprika.

© ichkoche.at/Blanka Kefer
Gesamtzeit:40 min

Zutaten

  • 500 g Paprika (bunt; am besten Raritäten)
  • Frischkäse
  • 25 Scheibe(n) Frühstücksspeck (oder Bauchspeck)
  • Salbei
  • Meersalz
  • Pfeffer (aus der Mühle)

Zubereitung

  1. 1

    Paprika waschen. Seitlich nur so weit einschneiden, dass man die Kerne entnehmen kann.

  2. 2

    Frischkäse glatt rühren und mit einem Spritzsack in die Paprikaschoten füllen.

  3. 3

    Speck in Bahnen, je nach Breite der Paprikaschoten, auflegen und Salbeiblätter darauflegen. Salzen und pfeffern. Paprikas damit umwickeln und bei Bedarf mit einem Zahnstocher fixieren.

  4. 4

    Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen und im vorgeheizten Backrohr bei 190 °C für zirka 10 bis 12 Minuten garen. Dieses Rezept schmeckt auch ohne Frischkäsefüllung.

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