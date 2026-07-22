Paprikaschoten im Speckmantel mit Salbei
Heute gibt es eine einfache Abwandlung von Omas gefülltem Paprika. Das Rezept gelingt auf dem Grill oder im Backofen. Der Clou: milder Frischkäse, würziger Speck und frische Paprika.
Zutaten
- 500 g Paprika (bunt; am besten Raritäten)
- Frischkäse
- 25 Scheibe(n) Frühstücksspeck (oder Bauchspeck)
- Salbei
- Meersalz
- Pfeffer (aus der Mühle)
Zubereitung
- 1
Paprika waschen. Seitlich nur so weit einschneiden, dass man die Kerne entnehmen kann.
- 2
Frischkäse glatt rühren und mit einem Spritzsack in die Paprikaschoten füllen.
- 3
Speck in Bahnen, je nach Breite der Paprikaschoten, auflegen und Salbeiblätter darauflegen. Salzen und pfeffern. Paprikas damit umwickeln und bei Bedarf mit einem Zahnstocher fixieren.
- 4
Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen und im vorgeheizten Backrohr bei 190 °C für zirka 10 bis 12 Minuten garen. Dieses Rezept schmeckt auch ohne Frischkäsefüllung.
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