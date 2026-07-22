Paprikaschoten im Speckmantel mit Salbei

1 Paprika waschen. Seitlich nur so weit einschneiden, dass man die Kerne entnehmen kann.

2 Frischkäse glatt rühren und mit einem Spritzsack in die Paprikaschoten füllen.

3 Speck in Bahnen, je nach Breite der Paprikaschoten, auflegen und Salbeiblätter darauflegen. Salzen und pfeffern. Paprikas damit umwickeln und bei Bedarf mit einem Zahnstocher fixieren.