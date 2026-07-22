Marillentarte

1 Den Topfen in ein Sieb legen und mehrere Stunden abtropfen lassen.

2 10 dag Butter in kleine Stücke schneiden. Mit Mehl, 2 EL Staubzucker, Topfen und einer Prise Salz rasch zu einem Teig verkneten. In Folie wickeln und etwa eine Stunde im Kühlschrank rasten lassen.

3 Inzwischen die Marillen halbieren und dabei entsteinen. Den Teig dünn ausrollen. Ca. 3 dag kalte Butter in dünne Scheiben schneiden. Auf einer Teighälfte verteilen. Den restlichen Teig darüber klappen und nochmals falten. Den Teig nochmals eine Viertelstunde kalt stellen.

4 Den Boden einer Tarteform (26 cm) dick mit Butter ausfetten. Den braunen Zucker darüber streuen. Ins 200 Grad heiße Backrohr schieben und leicht schmelzen lassen. Darauf achten, dass der Karamell flüssig bleibt.