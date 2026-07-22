Scheiterhaufen mit Kirschen

1 Die Mandeln hacken und in einer beschichteten Pfanne ohne Fett goldgelb rösten. Milch, Eier, Zucker, Vanillezucker und Salz verquirlen.

Das Milchbrot in 1 cm dicke Scheiben schneiden. Eine flache Auflaufform mit Butter ausstreichen.

2 Die Milchbrotscheiben dachziegelartig einschichten. Mandeln und Kirschen zwischen den Brotscheiben verteilen. Die Eiermilch gleichmäßig

darüberträufeln. Eventuell einige weiche Butterflocken daraufsetzen.

3 Den Scheiterhaufen ins 180 Grad heiße Backrohr schieben und goldgelb backen. Das dauert etwa eine Dreiviertelstunde.

Eventuell eine Vanillesauce dazu servieren.