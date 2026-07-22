Scheiterhaufen mit Kirschen
Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 14. Juni 2022.
Zum Verbrauchen von altbackenem Milchbrot.
Zutaten
- 0,5 kg Kirschen, entkernt
- 35 dag Milchbrot
- 2 dag Mandeln
- 3,5 dl Milch
- 4 EL Zucker
- 1 Pck. Vanillezucker
- 3 Eier
- Butter
- 1 Prise Salz
Zubereitung
- 1
Die Mandeln hacken und in einer beschichteten Pfanne ohne Fett goldgelb rösten. Milch, Eier, Zucker, Vanillezucker und Salz verquirlen.
Das Milchbrot in 1 cm dicke Scheiben schneiden. Eine flache Auflaufform mit Butter ausstreichen.
- 2
Die Milchbrotscheiben dachziegelartig einschichten. Mandeln und Kirschen zwischen den Brotscheiben verteilen. Die Eiermilch gleichmäßig
darüberträufeln. Eventuell einige weiche Butterflocken daraufsetzen.
- 3
Den Scheiterhaufen ins 180 Grad heiße Backrohr schieben und goldgelb backen. Das dauert etwa eine Dreiviertelstunde.
Eventuell eine Vanillesauce dazu servieren.
- 4
Tipp: Wenn es keine Kirschen mehr gibt, können Sie natürlich auch Marillen oder im Herbst Äpfel und Rosinen für diesen Auflauf verwenden.
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