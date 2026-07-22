Grießkuchen aus einem Holunder-Haferdrink
Dieses Rezept für einen saftigen Grießkuchen in der Springform ist nicht nur schnell gemacht, er schmeckt auch erfrischend anders. Mit unserer einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitung steht er bald auf dem Tisch.
Für den Kuchen
- 3 Eier
- 100 g Butter
- 100 g Rohzucker
- 200 ml Haferdrink
- 150 g Maisgrieß
- 100 g Weizenmehl
Zum Übergießen
- 200 ml Holundersirup
Für die Garnitur
- Beeren (z. B. Heidelbeeren, Ribisel, Brombeeren)
- Minze (marokkanisch; frisch)
Zubereitung
- 1
Die Eier trennen, das Eiweiß zu Schnee schlagen.
- 2
Eigelb mit der Butter und dem Zucker schaumig schlagen, die restlichen Zutaten sowie den Eischnee unterheben. In einer gefetteten oder mit Backpapier ausgelegten Springform (24 cm Ø) im vorgeheizten Backrohr bei 170 °C zirka 50 Minuten backen.
- 3
Den fertig gebackenen Grießkuchen mit dem Holundersirup übergießen und auskühlen lassen.
Tipp
Den Grießkuchen aus der Form nehmen und mit frischen Beeren und Minze garnieren. Sollten gerade keine frischen Beeren Saison haben, können Sie den Kuchen auch mit gehackten Pistazien bestreuen.
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