Grießkuchen aus einem Holunder-Haferdrink

Dieses Rezept für einen saftigen Grießkuchen in der Springform ist nicht nur schnell gemacht, er schmeckt auch erfrischend anders. Mit unserer einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitung steht er bald auf dem Tisch.

© ichkoche.at/Blanka Kefer

Gesamtzeit: 1 std 10 min