Köstliche Tarte mit Pfirsich und Bergkäse

1 Für den Teig alle Zutaten gut zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Zu einer Kugel formen und in Frischhaltefolie gewickelt für 30 Minuten im Kühlschrank rasten lassen.

2 Das Backrohr auf 190 °C vorheizen. Eine Tarteform fetten.

3 Auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen und in die Tarteform legen. Die Ränder gut festdrücken, den Boden mit einer Gabel einige Male einstechen. Eine Lage Backpapier darauflegen und mit getrockneten Linsen oder Bohnen beschweren. Im vorgeheizten Backrohr 20 Minuten blindbacken. Das Backpapier entfernen und weitere 10 Minuten goldgelb backen.

4 Für die Füllung Butter und Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, die Schalotten darin anschwitzen, mit Zucker bestreuen und karamellisieren. Beiseitestellen.

5 Crème fraîche mit Senf, Salz und Pfeffer verrühren. Die Creme auf den Tarteboden streichen und mit je 2/3 des Bergkäses und des Thymians bestreuen.

6 Pfirsichspalten und Schalotten darauf verteilen, mit dem restlichen Käse bestreuen, salzen und pfeffern.