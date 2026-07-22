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Gefüllte Lammkeule

Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 17. Juni 2022.

Symbolbild
© Tjena
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Gesamtzeit:2 std 20 min

Zutaten

  • 1,5 kg Lammkeule ausgelöst
  • 5 Knoblauchzehen
  • 2 EL Pinienkerne
  • 0,5 kg frischer Spinat
  • 10 dag Ziegenfrischkäse
  • 2 Scheiben Toastbrot
  • 2 EL Mascarpone
  • 0,3 l Lammfond
  • Butter
  • 0,3 l Rotwein
  • Olivenöl
  • Koriander a. d. Mühle
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

  1. 1

    Den Knoblauch fein hacken und in wenig Öl anschwitzen. Den tropfnassen Spinat dazugeben. Zugedeckt bei Mittelhitze zusammenfallen lassen. In einem Sieb gut ausdrücken. Grob hacken.

  2. 2

    Das Toastbrot entrinden und im Cutter zerbröseln. Die Pinienkerne ohne Fett goldgelb rösten. Hacken. Mit Spinat, Ziegenfrischkäse, Mascarpone und Toastbrot mischen. Mit Salz, Pfeffer und Koriander würzen.

  3. 3

    Das Fleisch innen und außen salzen und pfeffern. Mit der Spinatmasse füllen. Zu einem Rollbraten binden.

  4. 4

    Das Fleisch in einem schweren Topf rundherum in Olivenöl anbraten. Aus dem Topf heben. Den Bratensatz mit Wein ablöschen. Ziemlich stark einkochen lassen.

  5. 5

    Mit Fond aufgießen. Das Fleisch wieder in den Topf setzen und zugedeckt bei Mittelhitze etwa eine Stunde und 40 Minuten garen lassen.

  6. 6

    Den Bratensaft mit einigen kalten Butterstücken binden. Abschmecken.

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Einen Überblick über unsere Dagobert-Rezepte finden Sie hier:

Dagobert-Rezepte
© Spencer Davis
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