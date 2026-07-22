Gefüllte Lammkeule
Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 17. Juni 2022.
Zutaten
- 1,5 kg Lammkeule ausgelöst
- 5 Knoblauchzehen
- 2 EL Pinienkerne
- 0,5 kg frischer Spinat
- 10 dag Ziegenfrischkäse
- 2 Scheiben Toastbrot
- 2 EL Mascarpone
- 0,3 l Lammfond
- Butter
- 0,3 l Rotwein
- Olivenöl
- Koriander a. d. Mühle
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung
- 1
Den Knoblauch fein hacken und in wenig Öl anschwitzen. Den tropfnassen Spinat dazugeben. Zugedeckt bei Mittelhitze zusammenfallen lassen. In einem Sieb gut ausdrücken. Grob hacken.
- 2
Das Toastbrot entrinden und im Cutter zerbröseln. Die Pinienkerne ohne Fett goldgelb rösten. Hacken. Mit Spinat, Ziegenfrischkäse, Mascarpone und Toastbrot mischen. Mit Salz, Pfeffer und Koriander würzen.
- 3
Das Fleisch innen und außen salzen und pfeffern. Mit der Spinatmasse füllen. Zu einem Rollbraten binden.
- 4
Das Fleisch in einem schweren Topf rundherum in Olivenöl anbraten. Aus dem Topf heben. Den Bratensatz mit Wein ablöschen. Ziemlich stark einkochen lassen.
- 5
Mit Fond aufgießen. Das Fleisch wieder in den Topf setzen und zugedeckt bei Mittelhitze etwa eine Stunde und 40 Minuten garen lassen.
- 6
Den Bratensaft mit einigen kalten Butterstücken binden. Abschmecken.
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