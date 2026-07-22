Gefüllte Lammkeule

1 Den Knoblauch fein hacken und in wenig Öl anschwitzen. Den tropfnassen Spinat dazugeben. Zugedeckt bei Mittelhitze zusammenfallen lassen. In einem Sieb gut ausdrücken. Grob hacken.

2 Das Toastbrot entrinden und im Cutter zerbröseln. Die Pinienkerne ohne Fett goldgelb rösten. Hacken. Mit Spinat, Ziegenfrischkäse, Mascarpone und Toastbrot mischen. Mit Salz, Pfeffer und Koriander würzen.

3 Das Fleisch innen und außen salzen und pfeffern. Mit der Spinatmasse füllen. Zu einem Rollbraten binden.

4 Das Fleisch in einem schweren Topf rundherum in Olivenöl anbraten. Aus dem Topf heben. Den Bratensatz mit Wein ablöschen. Ziemlich stark einkochen lassen.

5 Mit Fond aufgießen. Das Fleisch wieder in den Topf setzen und zugedeckt bei Mittelhitze etwa eine Stunde und 40 Minuten garen lassen.