Was 20.000 Geburten später aus dem ersten Baby geworden ist

Leonie Elisabeth war das 20.000. Baby in der Privatklinik Ragnitz. Vor 26 Jahren erblickte der Grazer Thomas Bauer dort als Erster das Licht der Welt.

Das Jubiläumsbaby, Leonie Elisabeth, kam am 9. Juli 2026 um 1:02 Uhr mit einer Größe von 52 cm und einem Gewicht von 3.255 Gramm zur Welt. Für die Eltern Ulrike und Lukas Ebner ist die Geburt ihres Kindes ein ganz persönlicher Glücksmoment – für die Privatklinik Graz Ragnitz markiert sie einen Meilenstein in ihrer Geburtshilfe.

© Mavie Med / Hannes Loske Maximilian Zacherl und Hebamme Barbara Ribul gratulieren den Eltern des Jubiläumsbabys Leonie Elisabeth

„Dass wir nun das 20.000. Baby in unserer Klinik willkommen heißen dürfen, ist ein Beleg für das Vertrauen, das Eltern uns seit vielen Jahren entgegenbringen“, sagt Maximilian Zacherl, Ärztlicher Leiter der Privatklinik Graz Ragnitz. „Man muss sich vorstellen, dass in unserer Klinik fast so viele Babys geboren wurden, wie die Stadt Kapfenberg Einwohner hat.“

Ein Rückblick

Was Leonie Elisabeth und ihre Mutter Ulrike vor kurzem erlebten, begann vor 26 Jahren in Ragnitz mit Thomas und Karin Bauer. „Ich war noch zu jung, um das mitzubekommen“, lacht Sohn Thomas. Bis heute war ihm nicht bewusst, dass er selbst das erste Baby war, das im Jahr 2000 in der Privatklinik Ragnitz zur Welt gekommen ist.

© privat Sohn Thomas und Mutter Karin Bauer nach der Geburt im September 2000 in der Privatklinik Ragnitz

Die Entscheidung trifft seine Mutter Karin. Schon ihr erster Sohn Martin kommt zwei Jahre zuvor im Sanatorium in Eggenberg zur Welt. Das ist allerdings bereits geschlossen, als sie mit Thomas schwanger ist. „Mein damaliger Arzt hat mir daraufhin die Klinik in Ragnitz empfohlen und ich habe ihm vertraut“, erzählt Karin Bauer.

Wer jetzt vielleicht meint, dass eine Geburt in einer bis dato nicht erprobten Klinik bei Karin Bauer ein Gefühl von Unsicherheit ausgelöst haben könnte, liegt daneben. „Ich hatte damals einen Kaiserschnitt“ erzählt sie. „Vom Operationssaal bis zum Aufwachraum ist alles gut gelaufen. Ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt“, erinnert sich die heute 61-Jährige.

© privat von links nach rechts: Martin, Michael und Thomas Bauer

Insgesamt hat Karin Bauer drei Söhne zur Welt gebracht. Mit bald 26 Jahren ist Thomas der mittlere. Er arbeitet heute als Karosseriebautechniker für die Holding Graz. Martin ist zwei Jahre älter. Sein jüngerer Bruder Michael kam 2002 ebenfalls in Ragnitz zur Welt. Thomas denkt selbst noch nicht an Kinder. „Aber wenn es einmal so weit ist, dann würd ich auch nach Ragnitz gehen“, meint er.

Geburtenrate sinkt

Die Zahl der Geburten in der Steiermark ist wie auch im Rest von Österreich seit langem rückläufig. Die aktuellsten Werte gibt es aus 2024. In diesem Jahr wurden 437 steirische Babys weniger geboren als im Jahr davor. Das entspricht einem Minus von 4,2 Prozentpunkten. Die Geburtenziffer, also die Zahl der Lebendgeborenen je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner, beträgt 2024 in der Steiermark nur noch 7,8. Damit ist sie gegenüber dem Wert von 8,2 im Jahr 2023 noch einmal deutlich zurückgegangen und liegt auf einem historischen Tiefstwert.

In der Landeshauptstadt scheint diese Entwicklung nicht anzukommen. Im öffentlichen Bereich meldet das LKH Graz, wo die überwiegende Mehrzahl der Kinder auf die Welt kommt, ein gleichbleibendes Niveau an Geburten in den vergangenen Jahren: Es sind rund 3400 Babys pro Jahr – damit ist man die zweitgrößte Geburtenklinik in ganz Österreich. Auch im privaten Sektor sind die Zahlen stabil. Sowohl die Privatklinik Hansa in Geidorf als auch die Klinik in Ragnitz berichten von einer gleichbleibenden Anzahl an Geburten über die vergangenen Jahre. Während Corona erlebte man sogar ein Allzeithoch, heißt es.