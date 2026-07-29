Stefan Fiala ist Wahl-Steirer und pendelt zwischen Mödling und Ratten hin und her. In der Oststeiermark erbte er das Grundstück seines Großvaters, auf dem er seine große Leidenschaft als Sammler auslebt. Sein Haus gleicht einem Museum – inklusive Pool im Erdgeschoss.

Stefan Fiala hat seinen Hauptwohnsitz von Mödling nach Ratten verlegt – hier geht er seiner Sammelleidenschaft nach

Mit 2,58 Metern füllt dieser „Ventilator“ fast die Seitenwand von Stefan Fialas Schlafzimmer aus. Wenn es ein Ventilator wäre: „Eigentlich ist es ein Flugzeugpropeller von Avro, einer der ersten Flugzeughersteller, aus der Zwischenkriegszeit. Mit dem Geld kann man sich ein Auto kaufen. Mir ist der Propeller lieber“, sagt der 42-Jährige, der aus Mödling kommt, seinen Hauptwohnsitz aber in der Oststeiermark hat.

1 / 7 Das Haus des Mödlingers steht in Ratten. © KLZ / Julia Kammerer

Der Rotor aus Holz ist nur eines von hunderten Stücken in dem urigen Holzhaus, das auf einem 3000 Quadratmeter großen Grundstück in Ratten steht. Das Areal hat Fiala von seinem Großvater geerbt. Für Ludwig Fiala, ein Techniker aus Mödling, war Ratten ein Feriendomizil. In der Pension wollte er in die Oststeiermark ziehen, baute dafür sogar ein Wohnhaus.

1 / 12 Ein dunkler, großer Schlitten dient im Wohnzimmer als Sofa. © KLZ / Julia Kammerer

In diesem lebt sein Enkel Stefan heute seine Sammel-Leidenschaft aus. Gemeint sind damit besondere Stücke teils mit jahrzehntelanger Geschichte. Feinst säuberlich ausgewählt auf Märkten oder Plattformen für Antiquitäten, auf denen Fiala Stunden verbringt.

© KLZ / Julia Kammerer Ein Hingucker: Auf der Terrasse steht neben einer alten Kutsche aus Holz auch dieser 15er-Steyr

Doch auch Luxus kommt nicht zu kurz. Im Garten gibt es einen Schwimmteich, eine Holzofensauna und im Erdgeschoss des Hauses einen beheizten Pool – mit Blick auf einen 15er-Steyr-Traktor. „In der Stadt imponierst du kaum mehr einem Mädchen mit einem Ferrari, da kommst du mit sowas“, sagt der 42-Jährige und zeigt auf den grünen Traktor von 1954.

Leben im Museum

Die Stiege zum Obergeschoss erreicht man durch eine Saloontür. Im Vorraum des Obergeschosses ist eine National-Registrierkasse von 1905 ein echter Blickfang. Darin einsortiert: Fialas Münzsammlung und Briefe von Schiffsoffizieren aus dem 16. Jahrhundert. Blicke auf Modelleisenbahn-Kleinserienmodelle werden von einem Regal voller Disney-Kassetten abgelöst. 47 Mal König der Löwen, 47 Mal Die Schöne und das Biest, 47 Mal Dschungelbuch – „wer hat das schon?“ fragt Fiala und schmunzelt.

1 / 6 Kein Netflix, keine DVDs – das sind richtige Kassetten. © KLZ / Julia Kammerer

Man glaubt, schräger geht es nicht, da steht man im Wohnzimmer. Dort dient ein Schlitten als Sofa und ein Klavier als Boden für eine Figur von Laurel und Hardy alias Dick und Doof. Ein „Wirtshausspiel“ aus den 1920ern hängt an der Wand. Heute würde man Flipper dazu sagen. Es ist aus Holz, die „Flipperkugel“ muss man mit dem Finger anschupsen.

Flipper aus Holz

Auch aus Ratten fiel dem 42-Jährigen einiges in die Hände. „Mittlerweile besitze ich mehr Geschichte, als das Archiv der Gemeinde“, scherzt Fiala. So steht im Garten ein originaler Seilbahn- und Grubenhunt aus dem stillgelegten Braunkohlebergwerk.

1 / 5 Der Großvater stammt ebenfalls aus Mödling und kam nach Ratten, um Ferien zu machen. © KLZ / Julia Kammerer

Zu jedem „Trum“ gibt es eine Geschichte, die Fiala auch gerne erzählt. Er verkauft und tauscht, sucht und wartet oft Jahre auf das perfekte Teil. Was er nie hergeben würde? Ein Stickeralbum aus seiner Kindheit. Das liegt im Folienumschlag sicher in der Lade.

Luxuriöser Fuhrpark

Dem bescheidenen Stickern steht ein luxuriöser Fuhrpark gegenüber. Sieben Oldtimer und Sportwagen besitzt der 42-Jährige. Darunter Marken wie „Aston Martin“ und „Ferrari“. Untergebracht sind sie in Mödling.

Die Frage drängt sich auf – wie verdient dieser Mann seine Brötchen? „Ich bin seit 2007 mit einem Handelsunternenehmen selbstständig. Ich vermittle Verträge im Bereich Telefonie, Energie und Versicherungen."

1 / 3 Sieben Oldtimer und Sportwagen besitzt Fiala – darunter ein Sondermodell Morgan Roadster. © Privat

Dazu kommt sein Zweitberuf als lizenzierter Gutachter für historische Kfz und exotische Sportwagen. Geld komme auch durch die Vermietung des einstigen Ferienhauses seines Großvaters herein. Die Selbstversorgerhütte befindet sich am Grundstück und wurde in den 70er-Jahren gebaut.

1 / 7 Geld komme auch durch die Vermietung des einstigen Ferienhauses seines Großvaters herein. © KLZ / Julia Kammerer

Fiala hat das Haus in den vergangenen Jahren renoviert. Das Wohnzimmer verfügt über einen offenen Kamin, verschiebbare Leitern führen zu den Betten. Und obwohl sich dort bereits eine Miniatur des gallischen Dorfes von Asterix und Obelik befindet, haben bis zu fünf Gäste Platz.

Die Selbstversorgerhütte

Das Anwesen samt Indoor-Pool, Schwimmteich und Wintergarten ist ein historisches Abenteuer, bedeutet aber auch Arbeit. „Ich habe schon Angebote im Millionenbereich für das Haus bekommen“, erzählt Fiala. Das Grundstück zu verkaufen, daran denkt er nicht. „Ich habe es meinem Großvater versprochen, es in seinem Sinne so lange ich kann weiterzuführen.“