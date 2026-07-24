Mit einer besonderen Attraktion kann die Freiwillige Feuerwehr Kliening (FF) mit Kommandant Martin Oswald für ihr diesjähriges Zeltfest, das am 25. Juli und 26. Juli am örtlichen Sportplatz in Bad St. Leonhard über die Bühne geht, aufwarten. Bei der großen Verlosung am Sonntag um 13 Uhr wartet als Haupttreffer ein Skoda Fabia im Wert von 23.000 Euro auf den glücklichen Gewinner. „Um den Ankauf in Zusammenarbeit tätigen zu können, haben wir 15.000 Euro aus der Kameradschaftskasse zur Verfügung gestellt“, sagt Oswald. Unterstützt wird die Aktion von Skoda Österreich und Skoda Dohr in Wolfsberg.

Die Mannschaft der FF Kliening vor dem neuen Rüsthaus © KK/Privat

Um bei der Verlosung dabei zu sein, können Lose um je 5 Euro erworben werden. Auch die Eintrittskarte für das Zeltfest um 25 Euro beinhaltet bereits ein Los. Eintrittskarten und Lose gibt es bei Café Sissi, Fußpflege Streicher, Baumeister Oswald, SV Bad St. Leonhard, Gemeindeamt Bad St. Leonhard und bei den Kameraden der Feuerwehr.

Das neue Rüsthaus der FF Kliening © Herbert Hollauf

Das Zeltfest beginnt am Samstag um 19 Uhr mit den „Elchos“ und anschließend spielen die „Pagger Buam“ auf. Schwerpunkt des Festes ist die Einweihung und Übergabe des sanierten und erweiterten Klieninger Rüsthauses am Sonntag mit Beginn um 9 Uhr mit dem Einlass der auswärtigen Wehren. Nach der Heiligen Messe um 10 Uhr erfolgt der Festakt um 11 Uhr. Anschließend gibt es einen Frühschoppen mit den „Hafendorfern“. Ein kostenloser Shuttle-Dienst wird für auswärtige Gäste eingerichtet.