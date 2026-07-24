Einsteigen, bitte!
Zwei Bundesländer, zwei Museen, eine Ausstellung genießen
Ob ans Wasser, in die Berge, zum Arbeiten, Studieren oder Handel treiben – seit rund 1.000 Jahren bewegen sich Menschen zwischen Kärnten und der Steiermark. Die Motive sind erstaunlich konstant geblieben, die Rahmenbedingungen haben sich jedoch grundlegend verändert. Der gemeinsame Südostalpenraum entwickelte sich politisch, wirtschaftlich, kulturell und infrastrukturell stetig weiter. Mit der Eröffnung der Koralmbahn sind Graz und Klagenfurt nun noch näher zusammengerückt – nur noch rund 40 Minuten trennen die beiden Landeshauptstädte voneinander. Ein kurzer Weg, der nicht nur Orte verbindet, sondern auch Begegnungen schafft und Beziehungsgeschichten entstehen lässt.
Hier setzt die Ausstellung „Aufbruch!“ an: Das Museum für Geschichte in Graz und das kärnten.museum in Klagenfurt widmen sich der Frage, warum sich Menschen seit jeher auf den Weg machen. Die Doppelausstellung beleuchtet das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven und lädt dazu ein, der besonderen Beziehung zwischen den beiden Bundesländern nachzugehen.
Ein Ticket, doppeltes Erlebnis:
Ein attraktives Angebot wartet: Mit dem Ticket eines Museums besuchen Sie einmalig auch die Ausstellung des anderen Hauses. Dank der neuen Zugverbindung lassen sich beide Standorte so einfach wie nie miteinander verbinden. Also: Einsteigen, bitte – und doppelt Kultur genießen.
Von Graz bis Klagenfurt
Am 14. Dezember 2025 ging die Koralmbahn in Betrieb. Aus diesem Anlass zeigen das Museum für Geschichte in Graz und das KÄRNTEN.MUSEUM in Klagenfurt eine gemeinsame kulturhistorische Ausstellung zur besonderen Beziehung der beiden Bundesländer Kärnten und Steiermark.
Ausgangspunkt des Projekts ist die Frage, warum sich Menschen in diesem Raum in den letzten 1.000 Jahren auf den Weg gemacht haben. Ihre zentralen Motive – überleben, beherrschen und verwalten, Handel treiben und arbeiten, forschen und lernen sowie die Suche nach Erholung – bilden die Kapitel der in Summe rund 800 qm großen Schau in Graz und Klagenfurt. Verbunden werden diese Kapitel durch die Wege, die historisch nachweisbaren Verbindungslinien zwischen den heutigen Bundesländern.
Aufbruch!
Kärnten ↔ Steiermark
kärnten.museum, Klagenfurt, bis 20. September 2026
Steiermark ↔ Kärnten
Museum für Geschichte, Graz, bis 6. Jänner 2027
Entstanden in Kooperation mit dem Landesmuseum für Kärnten.
Fotos: Eugen Hauber, Multimediale Sammlungen/UMJ, Johannes Puch (2), Kk (2);