Zockst du die Leute in der Bar ab, Jasmin Ouschan?

Im Satire-Podcast der Kleinen Zeitung ist in dieser Episode Billard-Superstar Jasmin Ouschan zu Gast bei Thomas Maurer und Thomas Cik

Kabarettist Thomas Maurer und Journalist Thomas Cik sprechen im Satire-Podcast jede Woche über die wichtigsten Nachrichten – und darüber, was man sich über das Weltengeschehen so denken könnte. In diesem Sommer sprechen sie aber nicht nur miteinander, sondern auch mit Menschen, die in den Medien vorkommen.

In dieser Episode sprechen sie mit Billard-Superstar Jasmin Ouschan. Wie hat sie es mit 40 Jahren zurück an die Weltspitze geschafft? Was nahm sie aus ihrer Saison als Dancing Star mit? Und wie durchlebt man Tiefen?