Weizerin Sandra Wild: „Unsere Buchhandlung ist wie ein zweites Zuhause“

Frau Wild, Sie leiten seit Juni 2020 die Grazer Buchhandlung Moser als erste Frau der Firmengeschichte. Wie sah Ihr beruflicher Weg bis dahin aus?

SANDRA WILD: Ich hab zuerst die HLW in Weiz gemacht, durch einen Zufallstreffer hab ich 1997 in Hartberg beim Leykam angefangen. In Seiersberg hab ich Morawa geleitet, bis ich 2020 Filialleiterin bei Moser in Graz wurde.