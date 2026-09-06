Weizerin Sandra Wild: „Unsere Buchhandlung ist wie ein zweites Zuhause“
Seit sechs Jahren leitet Sandra Wild die Buchhandlung Moser in Graz als erste Frau in der 158-jährigen Firmengeschichte. Die Weizerin verrät, welchen Genres sie persönlich zugetan ist, wie es um die Branche bestellt ist und gibt Einblicke in ihr Privatleben.
Frau Wild, Sie leiten seit Juni 2020 die Grazer Buchhandlung Moser als erste Frau der Firmengeschichte. Wie sah Ihr beruflicher Weg bis dahin aus?
SANDRA WILD: Ich hab zuerst die HLW in Weiz gemacht, durch einen Zufallstreffer hab ich 1997 in Hartberg beim Leykam angefangen. In Seiersberg hab ich Morawa geleitet, bis ich 2020 Filialleiterin bei Moser in Graz wurde.
Was braucht eine Buchhandlung, um erfolgreich zu sein?
Unsere Buchhandlung ist ein Treffpunkt, auch durch das Café. Es ist wie ein zweites Zuhause. Wir haben Kunden, die jeden Tag kommen. Es ist ein Austausch, wir sind immer im Gespräch, genau das macht eine gute Buchhandlung aus.
Zur Person
Sandra Wild, geb. 21.2.1977, aus Weiz, geschieden, Mutter von zwei Töchtern (22 und 14 Jahre).
Seit Juni 2020 leitet sie die Buchhandlung Moser in Graz. Mit 2600 Quadratmetern Verkaufsfläche ist es die größte Buchhandlung der Steiermark und zählt zu den größten Österreichs. Zuvor leitete sie Buchhandlung Morawa in Seiersberg.
Nähere Infos zur Buchhandlung Moser: https://shorturl.at/LhSu0
Mit welchen Herausforderungen kämpfen Sie?
Unser Endgegner, wie meine Kinder sagen würden, sind Netflix, Amazon Prime und Co. Die Menschen entscheiden sich: Was mache ich mit meiner Freizeit, lese ich ein Buch oder streame ich eine Serie?
Ist Buchhändler ein beliebter Job?
Ich bekomme jede Woche drei bis vier Bewerbungen von jungen Menschen, der Job ist sehr attraktiv. Ich habe über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vier Lehrlinge. Herr Engelbert ist seit 1. August 1977 im Haus, er ist unser wandelndes Lexikon. Unser Beruf ist so vielfältig.
Sie organisieren viele Veranstaltungen, an welche denken Sie besonders gern zurück?
Ich erinnere mich gern an Paul Pizzera, ich habe ihn als sehr tiefgründigen, emotionalen und sympathischen Menschen erlebt. Ein zweites Erlebnis war die Signierstunde von Paula Wolf, der Beauty-Influencerin. Um 15 Uhr war Beginn, um 16.30 Uhr mussten wir das Haus wegen Überfüllung schließen. Sie hat bis 20.30 Uhr signiert, auch auf Sneakers und Handyhüllen, bis der Letzte gegangen ist, das hab ich bewundert.
Welche Genres sind besonders beliebt?
Im Moment ist die Urlaubslektüre sehr beliebt, aber auch Krimis, Thriller. New und Young Adult und Dark Romance haben den Markt überflutet, stagnieren aber momentan. Der Vorteil ist, dass dadurch die jungen Leute wieder zu uns kommen. Sie lesen außerdem gern Klassiker. Erfreulich ist auch eine Tourismusumfrage der Wirtschaftskammer, die besagt, dass 87 Prozent der 18- bis 24-Jährigen ein Buch mit in den Urlaub nehmen.
Wie entscheiden Sie, welche Bücher ins Sortiment aufgenommen werden?
Es ist eine Mischung aus Erfahrung und Bauchgefühl. Ich arbeite viel mit Verlagen zusammen.
Sie fördern heimische Autorinnen und Autoren. Inwiefern?
Wir machen Signierstunden und Lesungen. Als österreichisches Familienunternehmen, ist es wichtig, dass man zu seinen Wurzeln zurückgeht und die Regionalität fördert.
Neben Büchern verkauft die Buchhandlung Moser viele Geschenkartikel.
Ja, das ist vor einigen Jahren aufgekommen. Ich hab mir gedacht, als Buchhändlerin wird meine erste Tat sein, die Seifen zu entfernen. Dann hab ich mir die Zahlen angeschaut. Als Kauffrau freue ich mich jeden Tag, wenn wir Seifen verkaufen, weil wir uns das Buch durch das Non-book leisten können. Bei uns im Haus haben wir 80 Prozent Buch und 20 Prozent Non-book.
Was lesen Sie persönlich gern?
Ich höre viele Hörbücher im Auto beim Pendeln von Weiz in die Arbeit. Ich würde sagen, ich höre 70 Prozent und lese 30 Prozent. Im Urlaub liebe ich Gartenbücher, ich bin Rilke-Fan, ich mag auch Biografien und natürlich Regionalkrimis, weil man da weiß, wo es spielt. Oder italienische Krimis, wie Luca Ventura mit der Capri-Serie. Eines meines Lieblingsbücher ist „Für Polina“ von Takis Würger.
Würden Sie selbst ein Buch schreiben wollen?
Ich hab schon mal darüber nachgedacht, aber dann nur unter Pseudonym. Ich würde über das Thema „Leben mit Kindern mit Handicap“ schreiben, weil ich hier selbst Erfahrungen gemacht habe und gemerkt habe, es gibt wenig Ratgeber dazu.
Sie sprechen von Ihrer Tochter, die aufgrund einer Gehirnblutung als Baby halbseitig gelähmt ist.
Sie hatte einen pränatalen Schlaganfall, wir wissen bis heute nicht, welcher Grund dahinter steckt. Ich will es auch gar nicht mehr wissen, wir leben im Hier und Jetzt. Sie hat angefangen zu schreiben. Zum Geburtstag hab ich ihr eine Schreibtrainerin online besorgt. Die Literatur ist etwas Wunderbares, denn hier kann man seiner Fantasie freien Lauf lassen.
Haben Sie in Weiz einen Lieblingsort?
Den Weizberg, da sieht man über Weiz, es ist ruhig und schön, eigentlich bin ich ja ein sehr gläubiger Mensch und ich finde, das ist ein Kraftort. Auch den Bauermnarkt finde ich sehr gut, dort kaufe ich meine ganzen Lebensmittel, weil mir Regionalität sehr wichtig ist.
Hätten Sie gern in Weiz eine Buchhandlung eröffnet?
Als ich jung war, hab ich mir das immer gewünscht. Als Kauffrau muss ich sagen: Wenn ich im Lotto gewonnen hätte, hätte ich es gemacht. Das wäre mein Lebenstraum gewesen und neben der Buchhandlung ein kleines Café.