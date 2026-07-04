Zu einem schockierenden Prozess kommt es am Montag am Landesgericht Klagenfurt. Es geht leider wieder einmal um sexuellen Missbrauch. Angeklagt ist eine Person, die aufgrund ihrere beruflichen Stellung absolut vertrauenswürdig sein sollte: Ein Sozialbetreuer.

Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft Klagenfurt gegen den Mann wiegen schwer. Neben sexuellem Missbrauch geht es auch um Kinderpornographie.

Das Landesgericht Klagenfurt gibt zu dem Fall Folgendes bekannt: „Einem diplomierten Sozialbetreuer wird zur Last gelegt, das Verbrechen des sexuellen Missbrauchs von Unmündigen sowie die Vergehen des bildlichen sexualbezogenen Kindesmissbrauchsmaterials und der bildlichen sexualbezogenen Darstellung minderjähriger Personen verantworten zu müssen.“

Kurzer Prozess

Das Opfer, das bei der Tat zehn Jahre alt gewesen sein soll, soll der Angeklagte über eine Internetplattform kennengelernt haben, heißt es vom Gericht weiter. Laut Staatsanwaltschaft soll sich der Übergriff vor etwa einem Jahr im Sommer 2025 ereignet haben, in einer Gemeinde im Bezirk Völkermarkt.

Für den Prozess wurde nicht einmal eine Stunde Zeit eingeplant, was daraufhin deuten könnte, dass der Angeklagte geständig ist. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.