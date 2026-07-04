Aufnahmen des Vorfalls zeigen eine Gruppe von Tänzerinnen während einer Choreografie. Zu sehen ist, wie sich ein Teil der Bühnenkonstruktion löst und in unmittelbarer Nähe der Frauen zu Boden kracht. Wie die britische Tageszeitung „The Independent“ berichtet, äußerten sich die Organisatoren der Feierlichkeiten zum 250. Jahrestag der Unterzeichnung der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, die unter der Schirmherrschaft von US-Präsident Donald Trump stehen, zunächst nicht offiziell zur Ursache des Zwischenfalls. Offen blieb auch, ob die Hauptbühne vor den Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag einer zusätzlichen Sicherheitsprüfung unterzogen werden sollte.

Die potenziell lebensgefährliche Panne ereignete sich vor dem Hintergrund anhaltender Kritik an der mehrtägigen Veranstaltung auf der National Mall in Washington, D. C. Bereits zuvor hatten Besucher und Kritiker über organisatorische Probleme, Verzögerungen beim Aufbau, lange Sicherheitskontrollen und geringe Besucherzahlen berichtet. Bilder und Videos vom Gelände zeigten teils nur spärlich besuchte Bereiche sowie noch nicht fertiggestellte Konstruktionen.

Kritik an parteipolitischer Vereinnahmung

Die Ausstellung, die zuvor unter dem Namen „Great American State Fair“ bekannt war, wurde von „Freedom 250“ organisiert. Die von der Trump-Regierung gegründete Arbeitsgruppe sollte die Feierlichkeiten zum 250-jährigen Jubiläum der Vereinigten Staaten vorbereiten. Kritiker warfen der Regierung vor, den nationalen Anlass parteipolitisch zu nutzen.

Auch das Programm der Veranstaltung war von Rückschlägen betroffen. Mehrere angekündigte Musikacts, darunter Martina McBride und The Commodores, sagten ihre Auftritte kurzfristig ab. Sie erklärten demnach, nicht ausreichend über den politischen Charakter der Veranstaltung informiert worden zu sein. Zudem verzichteten mehrere demokratisch geführte Bundesstaaten auf eine Teilnahme an den Staatspavillons und verwiesen dabei auf Kosten sowie auf die politische Ausrichtung der Veranstaltung.

Trump dementiert Besucher-Flop

Die geringe Resonanz soll innerhalb der Regierung Besorgnis ausgelöst haben. Trump bereitete sich unterdessen auf seine Rede zum Unabhängigkeitstag vor, die nach Angaben der Veranstalter von Flugvorführungen, Feuerwerk und Militärkapellen begleitet werden soll. Wie mehrere US-Medien übereinstimmend meldeten, sei nun von „Freedom 250“ geplant, kostenlose Tickets für den Zuschauerbereich direkt vor der Bühne auszugeben, um leere Bereiche zu vermeiden.

Berichten zufolge reagierte Trump zuletzt verärgert auf Luftaufnahmen, die eine geringe Besucherzahl bei der Eröffnung am 24. Juni gezeigt haben. Das Weiße Haus verwies auf Nachfrage auf einen Beitrag Trumps auf Truth Social. Darin stellte er die Veranstaltung als gut besucht dar. Medienberichte kamen dagegen zu deutlich niedrigeren Schätzungen.