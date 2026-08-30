Das Hotel „Der Wilde Eder“ in St. Kathrein am Offenegg ist über die steirischen Grenzen hinweg bekannt. Sie haben das Haus mitaufgebaut. War es klar, dass Sie es übernehmen?

Karl Eder: Wir hatten nicht viele Möglichkeiten. Jede Arbeitskraft wurde benötigt. Ich habe daheim Koch und Kellner gelernt. Früher war das Hotel ein Landgasthaus mit einer Schmiederei. Die ersten Zimmer hat mein Vater 1960 gebaut. Das war der Anfang vom Tourismus.