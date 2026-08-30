Karl Eder: „Die erste Vollpension hat sieben Schilling gekostet“
Er ist leidenschaftlicher Skifahrer, Musiker, Touristiker und Seniorchef des Hotels „Der Wilde Eder“ in St. Kathrein am Offenegg: Karl Eder über den mutigen Schritt, das Hotel auszubauen, wie er sich mit der Musik die Skilehrer-Ausbildung finanzierte und nun mit 74 Jahren durch Social Media „wandert“.
Das Hotel „Der Wilde Eder“ in St. Kathrein am Offenegg ist über die steirischen Grenzen hinweg bekannt. Sie haben das Haus mitaufgebaut. War es klar, dass Sie es übernehmen?
Karl Eder: Wir hatten nicht viele Möglichkeiten. Jede Arbeitskraft wurde benötigt. Ich habe daheim Koch und Kellner gelernt. Früher war das Hotel ein Landgasthaus mit einer Schmiederei. Die ersten Zimmer hat mein Vater 1960 gebaut. Das war der Anfang vom Tourismus.
Wie kann man sich ein Hotel in den 60er-Jahren vorstellen?
Die erste Vollpension hat sieben Schilling (umgerechnet circa 0,50 Euro) gekostet. Frühstück, Jause, Mittagessen, Kuchen und Kaffee sowie Abendessen waren dabei. Wir haben erst 1963 eine fertige Straße nach St. Kathrein bekommen. Meine Mutter hat für das Gasthaus zweimal in der Woche eine Kiste Bier vom Lager in Schmied in der Weiz nach Kathrein getragen. Mit der Straße sind auch die Gäste gekommen.
Sie und Ihre Frau Heidi übernahmen das Hotel 1985. Es folgte ein Saunatrakt, ein Hallenbad, Therapie- und Fitnessräume sowie ein dritter Stock. Wann war klar, dass St. Kathrein am Offenegg so ein Angebot braucht?
Es gab keine anderen Möglichkeiten. In der Gemeinde gab es nur Landwirtschaft und Tourismus.
Was was rückblickend der mutigste Schritt?
Der Ausbau 2000. Wir mussten den Felsen knäppern, um das Hallenbad zu bauen und haben eine Million Schilling investiert. Zum Glück ist der Plan aufgegangen.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft des Ortes?
Betriebe, die weitermachen. Essen und Trinken gehört zum Tourismus einfach dazu.
Ihr Sohn Stefan, Sternekoch, übernahm 2012 mit seiner Frau Eveline Wild, Konditorweltmeisterin und TV-Köchin, den Betrieb. Wie war es für Sie zu übergeben?
Gott sei Dank hat sich das so ergeben. Eveline ist durchs Fernsehen sehr bekannt. Das war wichtige Werbung. Stefan kocht gut, hat jetzt einen Stern und drei Hauben. Das macht mich stolz.
Essen und Trinken gehört zum Tourismus einfach dazu.— Karl Eder, Touristiker und Hotelier
Sie waren ja nicht nur Hotelier, sondern auch Tourismusverband-Obmann von St. Kathrein ...
Wichtig war, dass wir nicht nur auf den Ort schauen, sondern größer denken. Mich hat immer die gesamte Region interessiert, ich war immer ein Regions-Befürworter. Durch das Leader-Programm konnte im Almenland viel entstehen, wie das Huabn-Theater oder die Stoakoglhütte. Die Betriebe waren sehr fleißig.
Wie hat sich der Tourismus verändert?
Sehr. Damals hat es keinen Fernseher, kein Handy und keinen Computer gegeben. Da musste man für Sitzungen noch zusammenkommen. Wir mussten die Gäste am Abend mit Musik und Tanz unterhalten. Heutzutage hat jeder einen Fernseher im Hotelzimmer und braucht einen Einzeltisch.
Mit der Digitalisierung und den Medien hat sich also viel verändert. Ihnen kann man mittlerweile beim Wandern auf Social Media zuschauen. Wer hatte die Idee, den „Eder Korl“ via Instagram auf seinen Touren zu begleiten?
Das kommt so gut an, das ist ein Wahnsinn. Überall haben sie mich angeredet. Mein Sohn Stefan hat gesagt, ich soll das machen wie mit den Gästen. Geschichten von der Alm gibt es genug. Die erzähl ich dann und erkläre ein bisserl die Aussicht.
Es war also kein Problem, anstatt mit Gästen mit einer Kamera zu reden?
Ich geh ganz normal wandern wie ich sonst auch. Ich hab gar nicht geschaut, ob der mich filmt oder nicht (lacht).
Als Musiker haben Sie sich die Skilehrer-Ausbildung finanziert. Wie kam es dazu?
Ich hab Schlagzeug bei den „Lustigen Kathreinern“ und den „Kathreiner Musikanten“ gespielt. Außerdem war ich bei der Trachtenmusikkapelle dabei. Skigefahren bin ich schon immer. In den 80er-Jahren hab ich die Ausbildung zum staatlich geprüften Skilehrer gemacht. 110.000 Schilling hat das gekostet. Ermöglicht hab ich mir das mit dem Musi spielen. Ich hab mir damals nicht gedacht, dass das mal so viel wert sein wird.
1984 haben Sie dann Ihre Skischule gegründet. Die gibt es noch. Die Lifte rund um St. Kathrein nicht mehr. Das war bestimmt ein großer Verlust für die Gegend.
Durch die Klimaerwärmung musste man die Lifte schließen. Deswegen hat sich das Skifahren dann auf der Sommer- und Teichalm entwickelt. Dort gab es Speicherteiche für Schneeanlagen. Ohne die geht es heute nicht mehr. Auf der Alm hab ich mit der Skischule in den 90er-Jahren angefangen. Jetzt kommen Kindergärten eine ganze Woche hinauf. Das ist super. Kinder sitzen nicht nur am Handy und wenn sie fahren, fahren auch Eltern und Großeltern.
Sie geben auch selbst noch Kurse?
Ja natürlich. Ich fahre im Winter jeden Tag Ski und bin Skilehrer mit Leidenschaft.
Zur Person
Karl Eder wurde 1951 geboren. Er schloss eine Lehre als Koch und Kellner im elterlichen Betrieb in St. Kathrein am Offenegg ab. Schon als Jugendlicher war der Schlagzeuger Teil unterschiedlicher Musikgruppen sowie der örtlichen Trachtenkapelle. Durch Auftritte finanzierte er sich die Ausbildung zum Skilehrer. 1984 ging die Skischule Eder in Betrieb, 1985 übernahmen Karl und Heidi den Familienbetrieb. Die beiden sind seit 1976 verheiratet, haben zwei Kinder und vier Enkelkinder.
Es ist also naheliegend, wie für Sie ein perfekte Tag im Winter aussieht. Und im Sommer?
Ich fahre gern Rad. Auf die Alm fahr ich aber mittlerweile mit dem E-Bike. Das braucht man ab einem gewissen Alter (lacht). Im Hotel mach ich Hausmeister-Tätigkeiten, helfe in der Früh die Terrasse herrichten und schaue auf mein Enkelkind.