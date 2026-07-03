In der Zeit von 1. April bis 30. Juni 2026 sind in Kärnten drei Schadwölfe sowie zwei Risikowölfe getötet worden. Zwei Schadwölfe waren es im Bezirk Hermagor, ein Schadwolf sowie die zwei Risikowölfe im Bezirk Villach-Land. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 42 Vergrämungen von Wölfen aus bewohntem Gebiet gemeldet, teilte der Landespressedienst am Freitag in einer Aussendung mit.

Wie man beim Land Kärnten betonte, seien „bei jedem einzelnen Wolfsabschuss die Einhaltung der Kärntner Risikowolfsverordnung sowie des Kärntner Alm- und Weideschutzgesetzes genauestens überprüft“ worden. Bei den getöteten Schadwölfen sei es vor den Abschüssen zu Wolfsangriffen auf Nutztiere gekommen. Im Jahr 2026 wurden bisher zehn Nutztierrisse gemeldet. Der zuständige Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber (ÖVP) führte diese geringe Zahl auch auf die Risikowolfsverordnung und das Alm- und Weideschutzgesetz zurück: Dadurch sei zwischen 2022 und 2025 die Zahl der Nutztierrisse durch Wölfe in Kärnten mehr als halbiert worden.

Wolfsverordnung

Besonders viele Wölfe wurden nach wie vor im Oberkärntner Raum verzeichnet. Seit Jahresbeginn wurden in Kärnten insgesamt zwölf Wölfe verordnungs- und gesetzeskonform abgeschossen. Seit Inkrafttreten der ersten Wolfsverordnung Anfang 2022 wurden in Kärnten mehr als 800 Mal Risikowölfe aus Siedlungsgebieten vergrämt, insgesamt gab es seither 261 Entnahmemöglichkeiten und 42 Wolfsabschüsse.