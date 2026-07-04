Wenn die Temperaturen die 30-Grad-Marke knacken, zählt bei der Kleidung vor allem eines: Leichtigkeit. Die Garderobe wird dominiert von Leinen, Baumwolle und lockeren Schnitten. In den südsteirischen Modehäusern zeigt sich der Sommer voller Farben, natürlicher Materialien und entspannter Eleganz – und mit neuen Trends.

Der größte Unterschied zum letzten Jahr: „Braun ist das neue Schwarz“, meint Julia Reinprecht vom Modehaus Roth am Leibnitzer Hauptplatz. Auch beliebt ist heuer Gelb, Oliv und Babyblau. Florale Muster, Streifen und Animal-Print sind diesen Sommer wieder Dauerbrenner. Neben den bekannten luftigen Leinenhosen wird heuer zu „Culotte-Pants“ gegriffen, die etwas kürzer geschnitten sind. „Die zeigen mehr Knöchel“, erklärt die Modeberaterin.

Muss auch sein – der Schuh soll betont werden. Insbesondere der beliebte „Kitten Heel“, Sandalen mit kleinem Absatz. Das gefragte Sommerschuhwerk der Herren heißt „Moccasins“, auch bekannt als Bootsschuhe, in Navyblau oder Beige. Generell ist die Männersommermode heuer hell – weg von dunklen Farben, hin zu Beige, Sand oder Hellblau.

Die Kombinierfreude des Mannes

Den Wandel der Männermode sieht auch Christine Rieger vom Silberschneider Fashion Planet im FMZ in Deutschlandsberg. „Man merkt, dass sie experimentierfreudiger geworden sind“, erklärt sie. Orange-Rotes Shirt oder gedeckte Rosa-Akzente bringen Farbenfreude ins Spiel. Auch beliebt: Kurze Hose in Kombination mit Leinenhemd. Wer darunter T-Shirt trägt, hat das Hemd lässig hochgekrempelt. Der klassische Marine-Look in weiß und verschiedenen Blautönen bleibt dennoch fester Bestandteil der Sommergarderobe.

Gleich nebenan, im Damengeschäft von Silberschneider Fashion Planet, weiß Modeberaterin Sieglinde Legat: Die Zeiten des Minirocks sind vorbei. „Die Röcke und Kleider sind heuer länger und weiter – aber dafür mit luftigeren Stoffen“, meint Legat. Outfitkombinationen aus Salbeigrün oder erdigem Braun im Mix mit Beige seien besonders gefragt. An lauen Sommerabenden sorgen locker geknotete Leinenblusen für Wärme gegen ein leichtes Lüftchen. Der Hingucker des Outfits ist oft der Gürtel: „Flechtgürtel zu langen Kleidern oder zu Leinenhosen sind sehr beliebt“, meint Legat.

Trachtenmode abseits des Zeltfests

Nicht nur in der Alltagsmode gibt es neue Trends: Die Sommerkollektion von Weintracht in Ehrenhausen an der Weinstraße zeigt heuer Dirndl mit Früchten oder großen floralen Mustern. „Bei den einfärbigen Trachten wird heuer zu Oliv, Blau und Grau gegriffen“, erklärt Geschäftsführerin Ute Zupan. Trachtenmode wird aber längst nicht mehr nur zu bestimmten Anlässen getragen. „Die Trachtenröcke werden oft zu einfärbigen Oberteilen kombiniert“, beobachtet Zupan. Bei den Herren heißt es auch hier: heller ist besser. „Besonders beliebt sind hellgraue oder olivgrüne Lederhosen“, sagt Zupan.

Eines wird beim Blick in die Boutiquen der Südsteiermark deutlich: Qualität, Komfort und Individualität stehen im Mittelpunkt. Luftig und voller Farbe begleitet die Sommerkollektion durch die heiße Jahreszeit – und sieht nicht nur gut aus, sondern fühlt sich auch gut an.