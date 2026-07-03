Ein rund ein Kilometer langer Streckenabschnitt der L 318 Lavanter Straße zwischen Tristach und Lavant muss dringend saniert werden. Die Arbeiten finden von 6. bis 10. Juli sowie von 13. bis 17. Juli, jeweils von 7 bis 17.30 Uhr statt. Während der Arbeitszeiten ist die Straße für den gesamten Verkehr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Zufahrt von Tristach kommend bis Jungbrunn und von Dölsach kommend bis zum Ortsende Lavant ist ebenso möglich wie eine Umfahrung über die B 100 Drautalstraße. Außerhalb der Arbeitszeiten kann die Straße uneingeschränkt genutzt werden.

„Der Belag von Straßen muss regelmäßig erneuert werden, um die Verkehrssicherheit weiterhin im vollen Ausmaß gewährleisten zu können. Im Zuge der Arbeiten werden der alte Asphalt abgetragen, der sogenannte Frostkoffer unter dem Straßenbelag neu geschüttet und ein neuer Belag aufgetragen“, erklärt Johannes Nemmert, Leiter des Baubezirksamts Lienz.