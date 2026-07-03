50 Jahre alte Seedruckleitungen verlaufen am Grund des Wörthersees und sorgen für den Abtransport der Abwässer aus den umliegenden Gemeinden. Nun werden sie auf einer Länge von 25 Kilometern zwischen Klagenfurt und Techelsberg sukzessive ausgetauscht. Noch im Juli starten die Vorarbeiten für das Großprojekt durch den Wasserverband Wörthersee-Ost (WWO). Ziel ist es, die Sicherheit der Abwasserverbringung und die Sauberkeit des Wörthersees weiterhin zu gewährleisten.

Klagenfurts Bürgermeister und Wasserverband-Obmann Christian Scheider (FSP) stellte am Freitag gemeinsam mit Ingolf Herold (Geschäftsführer WWO) und Projektleiter Daniel Seebacher (CCE Ziviltechniker) Details bei einem Pressegespräch am Lendspitz vor. „Die Seedruckleitungen waren in den 1970er-Jahren eines der größten Umweltschutzprojekte Kärntens. Es wurde verhindert, dass der Wörthersee aufgrund von Abwässern kippt. Die Wasserqualität hat sich massiv verbessert. Damit das so bleibt, investieren wir in den nächsten Jahren 35 Millionen Euro in neue Leitungen und Kanäle“, erklärt Scheider.

Projektleiter Daniel Seebacher, Bürgermeister Christian Scheider und Ingolf Herold (von links) präsentierten die Details © Stadtkommunikation/spatzek

Rohre werden im See abgesenkt

Die Rohre der neuen Pumpdruckleitungen werden an Land durch Schweißen zu mehreren hundert Meter langen Leitungsabschnitten verbunden und anschließend in den See eingezogen. Am See werden diese Leitungsabschnitte auf Schwimmkörpern miteinander verschweißt und anschließend durch kontrolliertes Befüllen mit Wasser an den vorgesehenen Trassenabschnitt abgesenkt. Nach der Inbetriebnahme und einem erfolgreichen Probebetrieb der neuen Pumpdruckleitungen werden die bestehenden Leitungen aus dem See geborgen und fachgerecht entsorgt.

Eine weitere Maßnahme ist eine neue Abwasserableitung für das Keutschacher Seental. Dazu wird ein Kanal über 2,5 Kilometer Länge von Keutschach nach Reifnitz errichtet. „Damit verlaufen die Leitungen von Süd- und Nordufer getrennt bis zur Schnittstelle Maiernigg. Dort werden dann Abwässer von bis zu 400 Liter pro Sekunde anfallen – eine immense Menge“, betont Seebacher. Um das Abwasser von den neuen Seedruckleitungen Süd und Nord in der Ostbucht weiterzuleiten, wird ein rund 7500 Meter langer Haupttransport- und Sammelkanal von Maiernigg bis zur Kläranlage errichtet.

Die ersten Leitungen wurden vor rund 60 Jahren verlegt © Wasserverband Wörthersee Ost

Entlastung für die Verbandskanäle

Dieser entlastet künftig die bestehenden Verbandskanäle in den Bereichen Viktring, Waidmannsdorf und St. Ruprecht. „Dadurch profitiert das Klagenfurter Kanalnetz insgesamt, da wieder mehr Kapazitäten frei werden. Aufgrund der neuen Trassenführung kann zukünftig der Betrieb mehrere Pumpwerke eingespart werden“, sagt Herold.

Bis Anfang 2027 laufen die Ausschreibungsverfahren für das Großprojekt. Erste Baumaßnahmen erfolgen von Oktober bis April 2027. Die Gesamtprojektkosten von etwa 35 Millionen Euro werden über den WWO mit den zwölf Mitgliedsgemeinden (Klagenfurt, Maria Wörth, Pörtschach, Krumpendorf, Schiefling, Moosburg, Techelsberg, Ebenthal, Maria Saal, Keutschach, Köttmannsdorf, Maria Rain) finanziert. 2030 sollen die ersten Bauabschnitte des Bauvorhabens fertiggestellt sein und in Betrieb gehen.