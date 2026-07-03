Das österreichische Nationalteam hat zum ersten Mal seit 44 Jahren die K.o.-Phase einer Fußball-Weltmeisterschaft erreicht. Doch nach dem Sechzehntelfinale muss das ÖFB-Team die Heimreise antreten, Spanien ließ der Elf von Ralf Rangnick am Donnerstag keine Chance. Viele Fans träumten vom WM-Wunder, der aktuell Drittplatzierte der FIFA-Weltrangliste hat sich jedoch klar mit 3:0 gegen die rot-weiß-rote Mannschaft durchgesetzt.

Wie ist die Niederlage einzuordnen? Gibt es trotzdem Grund, stolz auf die Leistung des ÖFB-Teams zu sein? Die User des Kleine-Zeitung-Forums meinen, Österreich habe alles gegeben, sehen aber auch Defizite. Außerdem zollen sie einem wahrlich Großen der heimischen Fußball-Geschichte zu dessen emotionalem Abschied Respekt.

Spiele gegen Top-Mannschaften

Laut „Sturmler111“ habe das ÖFB-Team gegen Spanien alles gegeben, sei aber „wie zu erwarten chancenlos“ gewesen: „Wir haben bei dieser WM gegen zwei der besten Mannschaften der Welt gespielt, das war unser Ziel! Natürlich kann man im Fußball immer an Sensationen glauben, aber es hat nicht sein sollen!“

„Wer hier im Forum glaubt, wir hätten Argentinien und dann Spanien schlagen können, der träumt. Ich finde dennoch, dass Österreich sich gut geschlagen hat und viel für den Sport getan hat“, zeigt sich auch „Steiamoak“ stolz auf die Nationalmannschaft. „käfer52“ zieht folgendes Fazit: „Man muss ehrlich sein, da sind fußballerisch Welten dazwischen. Trotzdem wurde gekämpft, für mehr reicht es leider gegen Spitzenmannschaften nicht!“

„Es hätte auch leicht 0:6 ausgehen können“

Positive Worte kommen auch von „oberrisser9“: „Gegen die stark aufspielenden Spanier als regierenden Europameister und WM-Favoriten auszuscheiden, ist keine Schande, insbesondere weil der volle Einsatz erkennbar war. Ich glaube/hoffe, dass Rangnick unser Team mit den neuen Talenten weiterentwickeln wird, sodass wir noch viele Jahre schöne Emotionen erleben können.“ „Vielgut1000“ hebt ein Teammitglied besonders hervor: „Es hätte auch leicht 0:6 ausgehen können, doch ein Supertormann Schlager und eine kämpferische Leistung der Österreicher verhinderten das.“

„Mittelfeld war leider ein Totalausfall“

Weit kritischer äußert sich „Staberll“: „Wer’s bis gestern nicht glauben wollte, sah es auf die harte Tour. Zur Weltklasse fehlt viel. Wir haben keine herausragenden Spieler, wenn zudem Leistungsträger außer Form sind, funktioniert auch das Kollektiv nicht mehr. Nur gut, dass wir gegen das übermächtige Spanien spielen mussten. Man stelle sich die österreichische Seele vor, hätten wir dieselben Erkenntnisse gegen die Schweiz erfahren.“

„SagServus“ analysiert: „Was mir gestern aber massiv aufgefallen ist und wo ich nicht weiß, woher dieses Defizit gekommen ist: die fehlende Physis. Die darf bei einer Mannschaft, die sonst auf Pressing geht, kein Problem sein, auch wenn man gestern den Spaniern nachlaufen musste.“ „campanile“ schreibt: „Mittelfeld war leider ein Totalausfall, abwechselnd Ballverlust und Fehlpass... Schade, so schlecht hat unser Team schon lange nicht gespielt.“

Benotung: Die Leistungen der ÖFB-Teamspieler in der Einzelkritik

Personeller Neuaufbau im ÖFB-Team

Dass Österreich mit Argentinien und Spanien nicht gerade auf die leichtesten Gegner trifft, sei laut „catalanman“ klar gewesen - „aber dass der Unterschied so extrem sein würde, habe ich nicht erwartet. Auch die anderen beiden Spiele waren jetzt net grad stimmungsfördernd.“ Trainer Rangnick müsse das Team jetzt „mit neuem Material“ stärken. Ähnliches fordert auch „Geom38“: „Für die nächste EM-Quali braucht‘s jetzt jedenfalls sowohl einen personellen Neuaufbau als auch eine Änderung des Spielsystems, vor allem aber künftig wieder wesentlich mehr Fokus auf Technik schon beim Nachwuchs.“

Abschied von einem Arnautovic mit „Charisma, Ecken und Kanten“

Nach 137 Länderspielen verabschiedete sich Fußball-Ikone Marko Arnautović sichtlich berührt aus dem ÖFB-Team. „Ein begnadeter Kicker und eine beeindruckende Karriere - sowohl im Team, aber vor allem bei seinen Vereinen. Im Team hat er mir persönlich sehr oft unter seinem Können gespielt, aber genauso oft vollen Einsatz gezeigt“, schreibt dazu „Autor1“. In den Augen von „oberrisser9“ sei der Wiener ein „toller Fußballer mit Charisma und Ecken und Kanten“.

„Danke, Marko. Leicht hattest Du es nicht, Du gingst aber Deinen Weg und warst letztlich der Gewinner. Dein Einsatz für das Nationalteam soll der Maßstab für künftige Spieler sein. Alles Gute und Schöne auf Deinem weiteren Weg“, wünscht „Lodengrün“ dem 37-Jährigen, der in Summe 49 Tore für das Nationalteam schoss.