Für Grenzgänger oder alle jene, die nahe zu Slowenien wohnen, lohnt sich der Preisvergleich an den Zapfsäulen besonders. Jene, die ihren Sommerurlaub antreten, überlegen sich hingegen, ob sie vor der Fahrt nach Italien oder Kroatien noch in Österreich tanken sollen.

Laut Arbö sind die Treibstoffpreise wieder auf das Niveau von Anfang März gesunken, auch wenn zuvor der ÖAMTC das Ausmaß der Weitergabe kritisierte. Damit sei Tanken in Österreich wieder günstiger als in einigen beliebten Urlaubsländern. Erst gab der Rohölpreis nach, dann auch die Preise an den Zapfsäulen: Derzeit kosten ein Liter Diesel 1,73 Euro und ein Liter Super 95 1,68 Euro, und damit so viel wie Anfang März 2026.

Gerade für die Urlaubsfahrt kann sich ein Blick auf die Treibstoffpreise daher auszahlen, denn Tanken ist in Österreich derzeit wieder günstiger als beispielsweise in Italien (Diesel: 1,89 Euro, Super 95: 1,81 Euro), Frankreich (Diesel: 1,87 Euro, Super 95: 1,94 Euro) oder Deutschland (Diesel: 1,76 Euro, Super 95: 1,90 Euro). Günstiger ist der Treibstoff hingegen in Tschechien (Diesel: 1,45 Euro, Super 95: 1,59 Euro), Slowenien (Diesel: 1,68 Euro, Super 95: 1,58 Euro) und Kroatien (Diesel: 1,66 Euro, Super 95: 1,61 Euro). „Es macht sich auf jeden Fall bezahlt, vor der Abfahrt die Treibstoffpreise im Urlaubsland zu checken.

„Strategisches Tanken lohnt sich heuer besonders“

„Strategisches Tanken auf dem Weg ins Feriendomizil lohnt sich angesichts der unterschiedlich hohen Spritpreise in diesem Jahr besonders“, rät ARBÖ-Pressesprecher Sebastian Obrecht. E-Auto-Nutzer müssen sich teils auch Gedanken über Roaming-Gebühren machen, die je nach Tarifmodell im Ausland anfallen können.

Eine Planung der Tank- bzw. Ladestopps zahle sich generell aus, so der Autofahrerclub in einer Aussendung. Denn auch im Ausland gebe es wie in Österreich regionale Unterschiede: In typischen Touristengegenden, großen Städten und auch auf Autobahnen und Schnellstraßen ist Sprit meist teurer. Größere Umwege würden sich aber „aufgrund des zusätzlichen Kraftstoffverbrauchs und wegen des höheren Zeitaufwands“ selten lohnen.