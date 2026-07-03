Bergsteiger in kritischem Zustand: Am Donnerstag starteten zwei deutsche Bergkameraden im Alter von 81 und 80 Jahren eine Hüttentour im Hochgebirge der Kreuzeckgruppe. Dabei wanderten sie von der Salzkofelhütte in Richtung Hugo-Gerbers-Schutzhaus. Nach der mehrstündigen Wanderung erreichten sie den Gipfel des Hochkreuzes auf 2709 Meter und stiegen über einen schmalen ausgesetzten Grat ab.

80 Meter in die Tiefe gestürzt

Auf einer Seehöhe von 2559 Metern dürfte der 80-Jährige gestolpert sein – er stürzte sich mehrfach überschlagend rund 80 Meter eine steile felsdurchsetzte Rinne hinab. Sein Begleiter stieg sofort zum Schwerverletzten ab, alarmierte die Rettungskräfte und leistete Erste Hilfe.

Aufgrund der schweren Verletzungen und des instabilen Gesundheitszustandes wurde der Verletzte vom Notarzthubschrauber C7 mittels einer Crash-Bergung aus dem unwegsamen Gelände geborgen und zu einem Zwischenlandeplatz gebracht. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er in kritischem Zustand ins BKH Lienz überstellt. Den 81-Jährigen verließen nach seinem mühsamen Abstieg und der Erstversorgung seines Begleiters die Kräfte. Ein Alpinpolizist stieg zu ihm auf und konnte ihn in sicheres Gelände begleiten. Er blieb unverletzt.