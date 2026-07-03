Es war ein bitterer Fußballabend am Donnerstag, auch für viele Fans beim Public-Viewing am Neuen Platz in Klagenfurt. Gegen Ende des Spiels eskalierte die Lage vor Ort, Bier flog über Biertische hinweg und es entwickelten sich etliche eher harmlose Rangeleien. Ein 30-jähriger Klagenfurter wurde jedoch gegen 22.45 Uhr von Polizisten vor Ort wahrgenommen, als er versuchte, einen anderen Mann mit Faustschlägen zu attackieren.

Betrunkener verletzt Polizisten

Sofort schritten die Beamten ein und drängten den Mann in Richtung Ausgang des Public-Viewings. Dabei wurde der Mann gegenüber den Polizisten immer aggressiver: Er trat und schlug auf die Polizeibeamten ein und steht im Verdacht, dabei zwei der einschreitenden Polizeibeamten verletzt zu haben. Der stark alkoholisierte 30-Jährige wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert.