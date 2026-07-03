Lady Louise Windsor (22) hat ihr Studium an der University of St. Andrews erfolgreich beendet. Die Enkelin der verstorbenen Queen Elizabeth II. erhielt am Donnerstag ihr Diplom in Englisch. Bei der Abschlussfeier wurde sie unter ihrem bürgerlichen Namen „Louise Mountbatten-Windsor“ aufgerufen.

Die traditionsreiche schottische Universität ist eng mit der britischen Königsfamilie verbunden: Auch Prinz William und Prinzessin Kate studierten dort und lernten sich auf dem Campus kennen. Lady Louise hatte ihr Studium 2022 begonnen und hielt sich während ihrer Studienzeit weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.