Stellen Sie sich vor, Spanien, Argentinien, Japan oder Mexiko hätten seit 92 Jahren kein K.o.-Spiel bei der Weltmeisterschaft bestritten. Alle Nationen haben gemeinsam, dass sie auf ihrem Kontinenten Rekordsieger in ihren kontinentalen Meisterschaften sind. Afrika-Cup-Rekordsieger ist Ägypten und die Nordafrikaner bestreiten heute (20 Uhr, ORF 1 live) im Sechzehntelfinale gegen Australien ihr erstes Spiel in einer WM-K.o.-Phase seit 1934.

Damals verloren die Ägypter im Achtelfinale gegen Ungarn 2:4, es sollte für lange Zeit das letzte Spiel bei einer WM sein. Während man bei Afrika Cups Stammgast im Halbfinale war, scheiterten die „Pharaonen“ immer wieder an der Qualifikation für die WM. So dauerte es bis 1990, ehe man wieder dabei war. Es war aber bereits in der Gruppe gegen die Niederlande, England und Irland Schluss. Bis 2010 gewann Ägypten siebenmal den Afrika Cup und ist damit Rekordhalter. Als der Erfolg auf dem eigenen Kontinent ausblieb, qualifizierte man sich dann doch wieder für eine WM. Angeführt von Mohamed Salah war man 2018 in Russland wieder dabei, aber auch hier war nach drei Spielen gegen den Gastgeber, Uruguay und Saudi-Arabien Schluss.

Australien routiniert

Doch bei dieser Ausgabe gelang endlich der heißersehnte Sprung in die Runde der letzten 32 und die ägyptischen Fans dürfen sich wieder über ein K.o.-Spiel freuen. Doch mitten in den Feierlichkeiten erreichte eine Hiobsbotschaft die Nordafrikaner. Salah, der bis jetzt ein Tor im Turnier erzielte, droht angeschlagen für das Spiel gegen die Australier auszufallen. Der 34-Jährige laboriert an einer Oberschenkelblessur, sollte aber rechtzeitig fit werden. „Er ist ein Spitzenspieler. Er gehört schon sehr lange zur Elite. Wir müssen uns auf jeden Fall überlegen, wie wir ihn und Ägypten stoppen können“, sagte Australiens Verteidiger Jordan Bos. Sollte der seit 1. Juli offiziell vereinslose Salah aber tatsächlich nicht spielen können, stünde mit Omar Marmoush prominenter Ersatz bereit. Der Manchester-City-Legionär saß im letzten Gruppenspiel gegen den Iran nur auf der Bank.

Die Australier sind im Vergleich zu den Ägyptern fast schon Routiniers, wenn es um WM-K.o.-Spiele geht, 2006 und 2022 standen die „Socceroos“ im Achtelfinale, verloren aber beide Spiele. Nun soll der erste Sieg gelingen. Verzichten müssen die Australier dabei auf GAK-Legionär Jacob Italiano, der verletzungsbedingt bereits abgereist ist.