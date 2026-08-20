Neue Spaziergruppe in Leoben für Leute mit psychischer Belastung

„Achterbahn Steiermark“ bietet in der Region Leoben zusätzlich zur bestehenden Selbsthilfegruppe in der Sozialpsychiatrischen Tagesstruktur bei „Rettet das Kind Steiermark“ ab sofort zweimal im Monat eine „Spaziergruppe“ für Menschen mit psychischer Belastung oder Erkrankung an. „Achterbahn Steiermark“ bezeichnet sich selbst als unabhängige Peer-Bewegung für psychische Gesundheit.

Bei diesen „Ge(h)sprächsrunden“ sollen schwerwiegende und persönlich belastende Themen in einem zwanglosen, lockeren Rahmen aufs Tapet kommen. Diese Möglichkeit wird es jeden ersten und dritten Freitag im Monat in der Zeit von 10 bis 12 Uhr geben. Feiertage sind dabei ausgenommen.

Erste Termine stehen fest

Treffpunkt und damit Ausgangspunkt zu den Spazierrunden ist immer der Haupteingang des Leobener Hauptbahnhofs. Die ersten Termine für das dritte Quartal 2026 stehen bereits fest: Es sind der 21. August, der 4. September und der 18. September. Für nähere Fragen zum Angebot von „Achterbahn Steiermark“ gibt es auch eine eigene Telefonnummer: 0676-4079746.