Sein Auto vom Schmutz befreien. So lautete Anfang dieses Jahres die Mission eines obersteirischen Pensionisten. Der Besuch einer Waschanlage im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag verlief dabei allerdings ganz und gar nicht nach Plan.

„Weil sein Porsche komplett verdreckt war und die Waschanlagen nur für Straßenschmutz gemacht sind, habe ich ihm gesagt, er darf ihn bei uns nicht waschen“, erklärt der Herr, der sich um die Sauberkeit der Anlage kümmert. An diesem Tag habe er außerdem gerade die Reinigung abgeschlossen. Und: „Ich werde nur für eine Stunde bezahlt, aber die Reinigung dauert mindestens zwei, wenn die Anlage so stark verschmutzt ist.“

„Er hat mich als ‚Rotzbua’ bezeichnet“

Doch das war dem angeklagten Porsche-Fahrer egal. Es setzte ein Wortgefecht. „Er hat mich als ‚Rotzbua’ bezeichnet und wollte sein Geld zurück haben“, sagt das spätere Opfer. Er habe dem Kunden der Waschanlage die bezahlten zwei Euro auch retour gegeben, doch jener wollte die Anlage trotzdem nicht verlassen.

Es folgte ein nicht nur unsauberes Verhalten, sondern auch eines mit gerichtlichem Nachspiel: „Ich habe den Notausknopf gedrückt und er hat mir mit der Lanze auf den Kopf geschlagen. Danach ist er weggefahren.“

Rüffel, aber kein Schmerzensgeld

Vor der Polizei derartige Szenen noch abgestritten, ist der angeklagte Pensionist vor Bezirksrichter Michael Auracher bei der Verhandlung geständig und übernimmt die volle Verantwortung für sein Verhalten. „Er hat auch 300 Euro als Schmerzensgeld mit und möchte sich persönlich entschuldigen“, sagt sein Anwalt. Dieses Schmerzengeld lehnt das Opfer allerdings ab, er wolle nur, dass der Angeklagte „einen Rüffel bekommt“.

Zum Handschlag kommt es jedenfalls. „Ich hoffe, das kommt nicht mehr vor“, sagt das Opfer. „Ist schon recht“, entgegnet der weiterhin unbescholtene Angeklagte, der schließlich mit einem Pauschalkostenbeitrag von 200 Euro davonkommt.