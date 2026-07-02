Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) modernisieren gemeinsam mit dem Land Kärnten die Haltestelle Kappel am Krappfeld. Die bestehende Interessentenhaltestelle wird geringfügig verlegt und in verkehrstechnisch günstigerer Lage als moderne Regelhaltestelle erneuert. Ziel ist ein sicherer, komfortabler und barrierefreier Zugang zur Bahn.

Kern des Projekts ist der Bau von zwei neuen, barrierefreien Randbahnsteigen mit einer Länge von jeweils 160 Metern und einer Bahnsteighöhe von 55 Zentimetern. Damit wird ein stufenfreies Ein- und Aussteigen für alle Fahrgäste möglich. Ergänzend werden Zugangsrampen, ein taktiles Leitsystem sowie eine moderne Ausstattung mit Beleuchtung, Sitzgelegenheiten, Lautsprechern und Informationssystemen umgesetzt.

Schinenersatzverkehr wird eingerichtet

„Mit der Modernisierung entsteht eine zeitgemäße und sichere Haltestelle und ein spürbarer Qualitätsgewinn für den regionalen Bahnverkehr“ heißt es seitens der ÖBB. Das Projekt wird gemeinsam von der ÖBB‑Infrastruktur und dem Land Kärnten finanziert. Die Gesamtkosten für Planung und Bau betragen rund 3,36 Millionen Euro. Das Land Kärnten leistet im Rahmen der Nah- und Regionalverkehrsförderung einen Zuschuss von rund 730.000 Euro. Die Bauarbeiten finden von 29. Juni bis 25. September 2026 statt. Aufgrund der Arbeiten kommt es zwischen 10. Juli und 13. September auch zum Haltausfall an der Haltestelle Kappel am Krappfeld, ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet. Die Eisenbahnkreuzung Bahnstraße muss aufgrund der Bauarbeiten ebenfalls gesperrt werden. Um eine rasche Umsetzung zu gewährleisten, wird teilweise auch an Wochenenden und in der Nacht gearbeitet.

„Die Haltestelle ist ein wichtiger Einstiegspunkt für die Gemeinde. Wir freuen uns darauf, dass mit dem Umbau die Bahn für unsere Pendlerinnen und Pendler attraktiver wird. Sie verbessert die Anbindung und erhöht die Lebensqualität für unsere Bürgerinnen und Bürger“, erklärt Bürgermeisterin Andrea Feichtinger-Sacherer (ÖVP).

Sebastian Schuschnig, Andrea Feichtinger-Sacherer und Franz Jank © ÖBB/evmedia

Vor allem will man den Bahnfahrerinnen und Bahnfaherern eine angenehmere Fahr garantieren. Franz Jank, Regionalleiter ÖBB-Infrastruktur sagt: „Mit dem Baustart setzen wir einen wichtigen Schritt für die Weiterentwicklung der regionalen Bahn-Infrastruktur. Durch die Modernisierung und lagemäßige Verschiebung der Bahnsteige aus dem Bereich der bestehenden Eisenbahnkreuzung wird die Haltestelle deutlich aufgewertet. Wir schaffen für unsere Fahrgäste einen barrierefreien und komfortablen Zugang zur Bahn, mehr Komfort und bessere Orientierung.“

Und auch das Land Kärnten steht dem Bau postiv gegenüber. Mobilitätsreferent und Landesrat Sebastian Schuschnig betont: „Gezielt in bessere Ausstattung, mehr Komfort und Barrierefreiheit zu investieren stärkt nicht nur die Lebensqualität vor Ort, sondern macht die Bahn insgesamt noch attraktiver. Als Land beteiligen wir uns mit einer Investition von rund 730.000 Euro in Kappel am Krappfeld. Ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung des Nahverkehrs und ein weiterer Schritt hin zu einer modernen Bahninfrastruktur auch in unseren Regionen.“