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Tarvis
Wanderer entdeckt bei Tarvis zwei Leichen
Zwei Wanderer sind an den Fusine-Seen unweit von Tarvis in der norditalienischen Region Friaul-Julisch Venetien tot aufgefunden worden. Ermittler gehen von einem Bergunfall aus. Bei den Toten handelt es sich um eine 49-jährige Frau und ihren Sohn aus dem slowenischen Kranjska Gora. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gibt es nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Die Toten wurden am Montag von einem anderen Wanderer im trockenen Bachbett nördlich des oberen Fusine-Sees entdeckt.