Am Mittwoch gegen 16.40 Uhr fuhr ein 60-jähriger deutscher Staatsbürger mit seinem Motorrad im Bezirk Spittal/Drau auf der Drautal Straße B100 aus Richtung Dellach/Drau kommend in Richtung Oberdrauburg. Östlich des Ortsgebiets von Oberdrauburg wurde das Motorrad von einer Sturmböe erfasst, wodurch der Mann von der Straße abkam, sich mit dem Motorrad überschlug und nach 20 Metern in einem Feld liegen blieb.

Ein 30-jähriger Deutscher Autolenker sah den Verunfallten und hielt an, um Erste Hilfe zu leisten. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte sammelte er noch umliegende Motorradteile ein. Als er sich zur Beifahrerseite seines Fahrzeuges begab, fuhr ein 55-jähriger Mann aus dem Bezirk Innsbruck-Land mit seinem Auto samt Wohnanhänger auf der B100 von Lienz kommend in Fahrtrichtung Spittal/Drau. Eine starke Sturmböe erfasste den Wohnanhänger, wodurch dieser um die eigene Achse gedreht wurde und mit dem dort stehenden Auto des 30-Jährigen frontal kollidierte.

Von Fahrzeugteien getroffen

Der 30-Jährige wurde dann von wegfliegenden Fahrzeugteilen des Wohnanhängers am Körper getroffen, zu Boden gestoßen und verletzt. Der Mann wurde von der Rettung erstversorgt und dann, vermutlich mit schweren Verletzungen, ins BKH Lienz gebracht. Die weiteren Insassen der Fahrzeuge blieben bei dem Verkehrsunfall unverletzt.

An den beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Oberdrauburg und Simmerlach mit insgesamt 25 Einsatzkräften. Die B100 war bis 19 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.