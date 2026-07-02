Normalerweise teilt Nara Smith (24) Rezepte und Einblicke in ihr Familienleben mit ihren Followern auf Instagram und TikTok. Doch am Mittwoch teilt die gebürtige Südafrikanerin, die seit vielen Jahren mit ihrer Familie in den USA lebt, ein emotionales Video. Smith spricht dort erstmals über die Schockdiagnose ihrer Tochter Whimsy Lou (2).

Ende letzten Jahres bemerkten sie und Ehemann Lucky Blue Smith (28) etwas an ihrer Tochter und brachten sie zum Kinderarzt. Dieser verwies sie sofort an eine lokale Klinik, dort wurden etliche Tests gemacht. Danach war klar: Die Zweijährige hat Krebs. Eine Hiobsbotschaft für die junge Familie.

Schockdiagnose für Nara Smith: Tochter Whimsy Lou hat Krebs

„Nach vielen Röntgenaufnahmen, Ultraschalluntersuchungen und schließlich einer Biopsie riefen sie uns sofort an und sagten, dass sie Krebs habe, dass er sich ausgebreitet habe und dass sie umgehend kommen und mit der Chemotherapie beginnen müsse“, erzählt die vierfache Mutter. Nähere Informationen zu der Erkrankung ihrer Tochter wollte sie nicht verraten.

Seitdem versuche sie, das Familienleben und ihren Job unter einen Hut zu bringen. Die 24-Jährige verdient ihr Geld neben ihren Social-Media-Kanälen vor allem als Model. Zuletzt hatte sich Smith zurückgezogen, sie wollte sich auf ihre Tochter konzentrieren. „Viele von euch haben wahrscheinlich bemerkt, dass ich etwas weniger poste, und das ist der Grund dafür. All das herauszufinden und es zu bewältigen, während ich mich in der Zeit nach der Geburt befinde, gleichzeitig unsere anderen Kinder zu Hause zu lieben und zu versorgen, viel mit Whimsy im Krankenhaus zu sein und obendrein die Arbeit unter einen Hut zu bringen - das war wirklich herausfordernd.“

Das Paar hat neben Whimsy Lou noch Tochter Rumble Honey (5), Sohn Slim Easy (4) und Tochter Fawnie Golden, die im September 2025 zur Welt kam. Lucky Blue Smith hat zudem noch Tochter Gravity aus einer früheren Beziehung.

Die vergangenen Monate glichen einer emotionalen Achterbahnfahrt. „Manche Tage sind etwas leichter, manche Tage sind wirklich schwer, und alles, was ich tun kann, ist, mein Bestes zu geben und in all diesen Bereichen so gut da zu sein, wie ich kann.“ Mit ihrem Statement möchte sie anderen Betroffenen Mut und Kraft spenden. Zudem möchte sie andere dazu animieren, öfter zu Kontrolluntersuchungen zu gehen und somit Schlimmeres zu verhindern.

Nara Smith: Virale Kochvideo und Image der „Trad Wife“

Die gebürtige Südafrikanerin, die in Deutschland aufgewachsen ist, hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der einflussreichsten Influencerinnen der Lifestyle-Branche entwickelt. Smith vermittelt in den sozialen Medien das Bild einer „Trad Wife“ (traditionellen Ehefrau). Das bezeichnet eine Frau, die sich bewusst für ein konservatives Rollenbild entscheidet. Meist konzentrieren sich diese auf den Haushalt und die Erziehung ihrer Kinder und verzichten bewusst auf eine berufliche Karriere.

Smith ist in den sozialen Medien vor allem durch ihre Rezepte bekannt, die sie mit ihrer Community teilt. Mittlerweile hat sie 4,7 Millionen Follower auf Instagram und 12,5 Millionen Follower auf TikTok.

Das Paar lernte sich 2019 kennen, Nara schrieb Lucky Blue Smith auf Instagram an. Nach einem langen Gespräch vereinbarten die beiden ein erstes Treffen bei der Fashion Week in Mailand. Der 28-Jährige arbeitet ebenfalls als Model. Am selben Tag wurden sie ein Paar, und Lucky fragte Nars Vater um Erlaubnis, sie zu heiraten. Sie verlobten sich zwei Tage später und heirateten im Februar 2020.