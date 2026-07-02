34 Titel hat Cristiano Ronaldo bisher in seiner Karriere gewonnen. Der wichtigste fehlt ihm aber noch, Weltmeister darf sich der 41-jährige Portugiese nämlich nicht nennen. Damit das bei seinem letzten Antreten auf der Bühne noch anders wird, muss sein Team im Sechzehntelfinale in der Nacht auf Freitag (1 Uhr, Servus TV live) aber zuerst Kroatien aus dem Weg räumen.

Für den Sieg gegen die Kroaten braucht es wohl einen Ronaldo in Topform. Der Legionär von Al-Nassr stand in allen drei Gruppenspielen über die komplette Distanz auf dem Spielfeld. Nach seinem Doppelpack beim 5:0-Sieg herrschte etwas Aufbruchstimmung um den fünfmaligen Ballon d‘Or-Gewinner, der sich ansonsten mit teils harter Kritik konfrontiert sieht. In seinen letzten 13 Spielen für Portugal bei großen Turnieren erzielte er gerade einmal drei Treffer: „Es war eine schwierige Woche, in der die Kritik sehr heftig war, vor allem an mir. Aber das kennt ihr ja aus meinen 23, 24 Jahren Karriere. Damit komme ich inzwischen gut zurecht“, sagte er nach dem Spiel gegen Usbekistan. Nach dem 0:0 gegen Kolumbien im letzten Gruppenspiel wurde die Stimmung gegen Ronaldo wieder angespannter.

Bruno Fernandes und Vitinha setzten Ronaldo bisher nicht genug in Szene © AFP

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass seine Mitspieler Ronaldo selten in gute Positionen bringen können. Das Mittelfeld, das immerhin aus dem PSG-Stamm Joao Neves und Vitinha und dem Premier-League-Assistrekordhalter Bruno Fernandes besteht, kann seinen Kapitän zu selten in Szene setzen. So wird es gegen die defensiv disziplinierten Kroaten mehr Kreativität aus dem Zentrum brauchen, um die lahmende Offensive zum Laufen zu bringen.

Sollte Ronaldo tatsächlich ein Treffer gelingen, wäre das sogar eine Premiere. In seinen vorigen fünf WM-Teilnahmen hat er es nämlich nie geschafft, außerhalb der Gruppenphase zu treffen. 2006 stieß Portugal bis ins Halbfinale vor, der damals 21-jährige Ronaldo kam in allen K.o.-Spielen zum Einsatz, traf aber nie. 2022 war im Viertelfinale Schluss, 2018 und 2010 jeweils ohne Ronaldo-Tor im Achtelfinale. 2014 schied man sogar nach der Gruppenphase aus.

Kroatische Routine

Während Portugal sich also bei Weltmeisterschaften in der Vergangenheit nicht mit Ruhm bekleckert hat, ist der heutige Gegner so etwas wie ein WM-Spezialist. Dritter 2022, Vize-Weltmeister 2018 und mit einem Kraftakt und dem 2:1-Sieg gegen Ghana im letzten Gruppenspiel als Zweiter ins Sechzehntelfinale aufgestiegen. Gegen die Afrikaner betrug das Durchschnittsalter der Elf bereits 30,3 Jahre, die Mannschaft von Zlatko Dalic ist also etwas in die Jahre gekommen. Besonders Ivan Perisic (37), Mateo Kovacic (32) und Luka Modric (40), die bereits 2018 Teil der erfolgreichen Mannschaft waren, prägten den kroatischen Fußball über die letzten Jahre. In einem K.o.-Spiel trafen beide Teams erst einmal aufeinander. Auf dem Weg zum Europameistertitel 2016 gewann Portugal im Achtelfinale nach Verlängerung. Der Gewinner des heutigen Spiels trifft übrigens auf den Sieger des Spiels der Österreicher gegen Spanien.