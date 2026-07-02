Schon einmal der Filmtitel ist ziemlich irreführend: Ihr neuer Streifen „Minions & Monster“ suggeriert einem doch glatt, dass die Minions komplett aus der Kategorie „Monster“ herausfallen würden. Vielleicht gar noch, dass sie zu klein sind, um ein Monster zu sein. Zu entzückend, zu lustig, zu putzig. Das ist naturgemäß jener Trugschluss, dem zukünftige Opfer in besonders brutalen Machwerken auf den Leim gehen: Die, die besonders vertrauenserweckend erscheinen, entpuppen sich meist als die größten Monster. Wobei man den Minions eines nicht absprechen kann – sie sind niedliche Monster, zumindest auf den ersten Blick.

Nur das halbe Kindchenschema

Was das betrifft, ist der Mensch ein verdammt dankbares Opfer, das sich im vorliegenden Fall sogar mit einer halben Portion Kindchenschema zufriedengibt – den großen Augen und der durchgehenden Rundlichkeit. Damit haben sie sich schon in sieben Filmen eingeschlichen, viermal als unübersehbare Nebendarsteller, die es in drei Fällen schon zu Hauptdarstellern gebracht haben. Die Typen haben einen Plan, aber zelebrieren auch eine Form von Hedonismus, die unter dem Fachbegriff „Unguided Missile“ bekannt ist. Und natürlich unterschätzt man sie gewaltig: Ihre Schultern mögen schmal sein, aber neben den Trägerchen ihrer blauen Latzhosen schultern sie bevorzugt sämtliche Belange der allergrößten Bösewichte. Das ist ihr Antrieb, ihr Yoga, ihr Lebenselixier.

Der Legende nach wurden sie 2015 von Regisseur Pierre Coffin und Designer und Art Director Eric Guillon erdacht und umgesetzt. Wahrscheinlicher ist aber wohl, dass es sie schon ewig gibt. Wohl zumindest so lange, wie es Bösewichte und deren Helfershelfer gibt. Woraus sich wohl auch die abgewandelte Henne-Ei-Frage ergibt: Was war zuerst da, die Helfeshelfer oder der Bösewicht? Die Minions selbst braucht man nicht zu fragen, ihre Kommunikation ist auf wirre Art multilingual, aber eher auf grundsätzliche Bedürfnisse ausgerichtet: Essen (“Me want banana“), Liebe (“Tulaliloo ti amo!“), diverses Körperliches (“Muak Muak“).

Ihre bevorzugte sportliche Betätigung ist nicht olympisch, aber in ihrer Einzigartigkeit zumindest olympiareif, weil eine Art krude Superkraft: ihre Tollpatschigkeit. Die hat zur Folge, dass der jeweilige Favorit, die jeweilige Favoritin, in ihrem Setzkasten der Bösewichte versehentlich das Zeitliche segnet. Das könnte wohl ein Indiz dafür sein, dass die Minions aktiv nicht in unserem Universum operieren. Wobei es zumindest in einem nicht unwesentlichen Punkt eine klare Überschneidung gibt: Hüben wie drüben wird Helfershelfern von Bösewichten gerne eine Art naive Form der Unwissenheit gutgeschrieben. Eine Hypothek, die am Ende des Tages kaum einer schultern will, und mögen die Schultern noch so breit und kräftig sein.